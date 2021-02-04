记者跑腿：中州渠边的护栏被树砸坏 有关部门及时解决

近日，市民李先生通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，他家小区门前就是中州渠，前不久因刮风下雨，渠边的一棵树倒了，砸坏了渠边护栏，希望相关部门尽快安排人员维修。为此，记者联系了住建部门，对方回复将通知施工单位加装护栏。目前，损坏的护栏已经修好。

本期关注

近日，市民李先生通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，他家小区门前就是中州渠，前不久因刮风下雨，渠边的一棵树倒了，砸坏了渠边护栏，希望相关部门尽快安排人员维修。为此，记者联系了住建部门，对方回复将通知施工单位加装护栏。目前，损坏的护栏已经修好。

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李先生家住西工区华源河畔明苑小区，小区东门正对着中州渠。他说，4月下旬，受刮风、降雨影响，中州渠边的一棵柳树倒了，刚好砸在渠边的护栏上，致一段护栏损坏。

“刮倒的柳树很快被清理，不过损坏的护栏始终未维修。”李先生说，该小区西门因施工暂时关闭，东门是小区居民唯一的出入口，渠边护栏损坏，对大家出行来说很危险。后来，该小区物业用木板等在护栏损坏处简单拦了一下，可李先生认为依然有安全隐患，不知道这属于哪个部门管理。

所跑单位

西工区农业农村局、西工区住建局

跑腿经历

19日，记者到现场看到，渠边受损护栏有1米多长的缺口，被柳树砸坏的护栏放在路边。“渠水有两三米深，人一旦掉下去很难爬上来。”该小区一名业主说。

该小区物业经理魏先生告诉记者，他们用木板等在此处拦了一下，但这不是长久之计，既不美观也存在安全隐患。

随后，记者通过市河长办联系到西工区农业农村局，相关工作人员表示，该局主要负责中州渠的日常维护，护栏安装维修由西工区住建局负责，会协调相关部门对损坏护栏进行维修。

西工区住建局相关工作人员告诉记者，之前中州渠进行提升改造，在渠两侧铺设乐道、安装护栏，事发段的护栏刚装上不久，他们已经安排人到场查看，并通知施工单位尽快对损坏的护栏进行维修。

跑腿结果

昨日，李先生告诉记者，损坏的护栏已经修好，安全隐患消除了，感谢记者帮忙。

尊敬的读者，我们的跑腿记者电话是18638358896，您也可以发电子邮件至31817386@qq.com反映问题，我们会聆听您的心声，为您排忧解难。（记者 魏巍）