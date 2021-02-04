洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

记者跑腿：中州渠边的护栏被树砸坏 有关部门及时解决
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.28 08:22

　　本期关注

　　近日，市民李先生通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，他家小区门前就是中州渠，前不久因刮风下雨，渠边的一棵树倒了，砸坏了渠边护栏，希望相关部门尽快安排人员维修。为此，记者联系了住建部门，对方回复将通知施工单位加装护栏。目前，损坏的护栏已经修好。

　　听您倾诉

　　李先生家住西工区华源河畔明苑小区，小区东门正对着中州渠。他说，4月下旬，受刮风、降雨影响，中州渠边的一棵柳树倒了，刚好砸在渠边的护栏上，致一段护栏损坏。

　　“刮倒的柳树很快被清理，不过损坏的护栏始终未维修。”李先生说，该小区西门因施工暂时关闭，东门是小区居民唯一的出入口，渠边护栏损坏，对大家出行来说很危险。后来，该小区物业用木板等在护栏损坏处简单拦了一下，可李先生认为依然有安全隐患，不知道这属于哪个部门管理。

　　所跑单位

　　西工区农业农村局、西工区住建局

　　跑腿经历

　　19日，记者到现场看到，渠边受损护栏有1米多长的缺口，被柳树砸坏的护栏放在路边。“渠水有两三米深，人一旦掉下去很难爬上来。”该小区一名业主说。

　　该小区物业经理魏先生告诉记者，他们用木板等在此处拦了一下，但这不是长久之计，既不美观也存在安全隐患。

　　随后，记者通过市河长办联系到西工区农业农村局，相关工作人员表示，该局主要负责中州渠的日常维护，护栏安装维修由西工区住建局负责，会协调相关部门对损坏护栏进行维修。

　　西工区住建局相关工作人员告诉记者，之前中州渠进行提升改造，在渠两侧铺设乐道、安装护栏，事发段的护栏刚装上不久，他们已经安排人到场查看，并通知施工单位尽快对损坏的护栏进行维修。

　　跑腿结果

　　昨日，李先生告诉记者，损坏的护栏已经修好，安全隐患消除了，感谢记者帮忙。

　　尊敬的读者，我们的跑腿记者电话是18638358896，您也可以发电子邮件至31817386@qq.com反映问题，我们会聆听您的心声，为您排忧解难。（记者 魏巍）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·医生：男性也要关注乳房健康
  • ·为何今年的血常规指标如此异常
  • ·出现持续或剧烈腹痛，及时就诊别耽搁
    		•
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
        初夏时节，万物并秀，正宜出游。
  • ·砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳火炬大桥将于六月底前建成通车
  • 6月底前，我市将完成40%以上常住人口...
  • 洛阳将在道北重点建设一座现代化综合...
  • 黄河岸边起玉带 乡村振兴谱新曲（奋力...
  • 加快水生态治理 打造洛河生态廊道
  • 李亚会见中信集团客人
  • 98元一份的剁椒鱼头不赚钱？洛阳淡水...
  • 高三学生跳河轻生 男子见状也跳下去……
  • 洛阳发布高温橙色预警！多地最高温将...
  • 瀍河区恒大绿洲社区（北区）“乐养居...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    98元一份的剁椒鱼头不...
    洛阳火炬大桥将于六月...
    洛阳举行化妆品安全科...
    瀍河区恒大绿洲社区（...
    精彩热帖

    麦浪飘香 丰收在望

    怀念去年山区度夏

    黄龙五彩池

    手机随手拍夹竹桃
    /天热了 到孟津区耍吧
    /伊川龙凤山古镇
    /书缘
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605