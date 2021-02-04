李亚会见中信集团客人

昨日，市委书记李亚会见来洛考察的中信集团党委副书记、监事长任生俊一行，双方就中信集团发挥特色优势，赓续红色基因，深化地企合作，推动中信重工高质量发展，在洛布局高端装备、节能环保装备制造等板块，助力洛阳现代化都市圈建设等进行深入交流。

昨日，市委书记李亚会见来洛考察的中信集团党委副书记、监事长任生俊一行，双方就中信集团发挥特色优势，赓续红色基因，深化地企合作，推动中信重工高质量发展，在洛布局高端装备、节能环保装备制造等板块，助力洛阳现代化都市圈建设等进行深入交流。副市长侯占国、中信重工董事长俞章法等参加会见。(记者 李东慧)