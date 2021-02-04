洛龙区天元社区：学习革命历史 强化责任担当

近日，为庆祝建党100周年，增强社区党组织的凝聚力、战斗力，洛龙区开元路街道天元社区党委联合辖区11个小区党支部党员及洛阳市实验小学、洛阳理工学院社科系的志愿服务队，开展“重走长征之路传承红色精神”主题活动。

近日，为庆祝建党100周年，增强社区党组织的凝聚力、战斗力，洛龙区开元路街道天元社区党委联合辖区11个小区党支部党员及洛阳市实验小学、洛阳理工学院社科系的志愿服务队，开展“重走长征之路传承红色精神”主题活动。党员们重温入党誓词，铭记入党初心，并通过趣味游戏、党史知识竞答，重温了爬雪山、过草地、飞夺泸定桥和巧渡金沙江等革命历史事件，增强了广大党员的责任感和使命感。（记者 申利超 通讯员 王蕊 摄）