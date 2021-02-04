洛阳今日气温18℃到33℃ 明日高温将继续“发飙”

今天我市晴天间多云，偏西风3级左右，气温18℃到33℃

昨天，我们真切感受到了夏天的威力，最高气温超37℃，昨天成了洛阳今年以来最热的一天。

虽然已经做好了面对高温的准备，但昨天市气象台连发两次预警，还是让人有些意外。11时15分，市气象台发布干热风黄色预警信号：预计未来3天，我市大部分地区日最高气温大于等于32℃，14时相对湿度小于等于30%，且14时风速大于等于3米/秒，可能对农业有较大影响。11时45分，市气象台又发布高温橙色预警信号：预计27日，我市新安、宜阳、伊川、汝阳和市区的大部分地区最高气温将升至37℃以上。

市气象台观测数据显示，洛阳昨天的实际最高气温超过了37℃，偃师区摘得“最热”桂冠。“这是今年洛阳发布的第一个高温橙色预警信号，27日是今年以来洛阳最热的一天。”市气象台预报员介绍，未来一周，炎热仍将继续，明天可能重现37℃的高温天气。

根据最新气象资料分析，短期内受高空西北气流控制，我市天气晴好，气温较高，预计今天我市晴天间多云，偏西风3级左右，气温18℃到33℃；明天白天我市晴天间多云，下午到夜里局地有雷阵雨，西南风转东北风3级到4级，气温18℃到37℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)