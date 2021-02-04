6月起打新冠疫苗要收费？洛阳市卫健委：谣言！

近日，不少市民在网上看到，多地卫健部门发布消息称，6月10日至30日暂停第一剂次新冠疫苗接种，重点保障第二剂次新冠疫苗接种，还有网传“6月起打新冠疫苗要收费”的消息。对此，市卫健委通过洛报融媒发布权威回应。

近日，不少市民在网上看到，多地卫健部门发布消息称，6月10日至30日暂停第一剂次新冠疫苗接种，重点保障第二剂次新冠疫苗接种，还有网传“6月起打新冠疫苗要收费”的消息。对此，市卫健委通过洛报融媒发布权威回应。

27日，多名市民向洛报融媒记者咨询：6月15日起，不打第一剂次新冠疫苗，是真的吗？市疾控中心免疫规划所相关负责人说，目前，我市各项接种工作正在有序推进，并未收到不再接种第一剂次新冠疫苗的通知，截至5月26日17时许，我市新冠疫苗接种量达1722206剂次。

对于市民的疑问，市卫健委疾控科相关负责人也第一时间回应，按照相关部署要求，我市正有序扩大新冠病毒疫苗接种范围，将在6月底前完成40%以上常住人口的新冠疫苗接种任务。其中，预计6月9日前要完成40%以上常住人口的第一剂次接种，6月30日前完成40%以上常住人口的第二剂次接种。也就是说，按照原有要求，从6月9日到当月底，我市要对辖区前期接种过第一剂次疫苗的受种者，集中有序接种第二剂次新冠疫苗，但并非今后不再接种第一剂次新冠疫苗。

此外，对于网传“6月起，接种新冠疫苗要收费”，市卫健委相关负责人明确回应“这是谣言！”

该负责人说，按照国家要求，新冠疫苗在知情自愿同意的前提下实施居民免费接种政策。基本覆盖各领域人群，全面保护群众身体健康。本轮新冠疫苗及接种费用由医保基金负担，财政对医保基金给予补助，居民个人不负担费用。(洛报融媒记者 王博东 文/图 通讯员 耿梅 梁秀梅)