洛阳举行化妆品安全科普宣传周主题活动

本周是全国化妆品安全科普宣传周，今年的主题是安全用妆，美丽有法。今天上午，洛阳市市场监管局采取摆放展板、发放宣传册宣传页、主题开放日参观等形式，向市民普及正确使用化妆品的相关知识，增强安全消费意识，当日共发放宣传资料4000册，无纺布手提袋2000个，停车提示牌7500个。

本周是全国化妆品安全科普宣传周，今年的主题是安全用妆，美丽有法。今天上午，洛阳市市场监管局采取摆放展板、发放宣传册宣传页、主题开放日参观等形式，向市民普及正确使用化妆品的相关知识，增强安全消费意识，当日共发放宣传资料4000册，无纺布手提袋2000个，停车提示牌7500个。

9时许，在市食品药品检验所实验室，来自河南科技大学的大学生们进行参观，近距离了解检验工作。作为中央投资建设项目，这里不仅为全市食品药品执法提供技术支撑，同时承担国抽省抽检验任务，理化实验室在省内政府检测实验室中均处于领先地位。