98元一份的剁椒鱼头不赚钱？洛阳淡水鱼价普遍上涨 成鱼供应量减少是主因

最近，全国多地淡水鱼价格大幅上涨成为热门话题。今日，记者走访我市水产市场及超市发现，鲤鱼、草鱼、花鲢鱼等淡水鱼类价格同比大幅上涨，最高涨幅超过50%。目前，多数饭店鱼类菜品并未涨价。专家分析，成鱼供应量减少是主因。

最近，全国多地淡水鱼价格大幅上涨成为热门话题。今日，记者走访我市水产市场及超市发现，鲤鱼、草鱼、花鲢鱼等淡水鱼类价格同比大幅上涨，最高涨幅超过50%。目前，多数饭店鱼类菜品并未涨价。专家分析，成鱼供应量减少是主因。短期内，鱼价仍将保持在高位，随着成鱼逐渐出塘上市，价格可能出现小幅回落。

淡水鱼价格普遍上涨，部分鱼类价格达到历史最高

今日上午，记者来到西工区七一路农贸市场。这里有四五家水产店，售卖的淡水鱼品种比较齐全，价格也相对亲民，是附近不少居民和饭店购买活鱼的首选地。

在市场正门口，有一家花鲢鱼专卖店。店主贺洪涛介绍，他家的花鲢鱼，当日价格是每斤13元，而去年这个时候，价格只有每斤7.5元左右。

“我卖了快30年花鲢，今年是价格最高的一年。”贺洪涛说，花鲢鱼的价格从今年春节前后开始上涨，到5月初时已经涨了快一倍。上周，价格一度涨到每斤14元以上，最近几天，价格才稍微回落了一点。

在市场内，一家主营草鱼、鲤鱼的水产店老板告诉记者，目前，鲤鱼的价格为每斤10元，草鱼的价格为每斤11元，价格均比去年上涨30%以上。“现在几乎没有零售了，饭店批发量也少了很多。往年夏天，一天最少能卖100斤鱼，但现在一天最多卖50斤。”老板说。

在洛龙区正大国际广场卜蜂莲花超市，鲤鱼和草鱼的价格均为每斤14.8元。工作人员说，今年以来，大部分淡水鱼价格都有所上涨，其中，鲤鱼、草鱼、鲫鱼价格涨幅较大，黑鱼价格的涨幅相对小一些。