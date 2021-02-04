“洛阳创新”填补国内农机5G自动质检空白

27日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，由洛阳联通承建的“中国一拖5G+AI工业视觉质检应用”项目于近日完成一期项目稳定运行，该项目实现发动机质量自动分析和告警，助力企业产品检测效率提升70%，用“洛阳创新”填补国内农机行业5G自动质检空白。

27日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，由洛阳联通承建的“中国一拖5G+AI工业视觉质检应用”项目于近日完成一期项目稳定运行，该项目实现发动机质量自动分析和告警，助力企业产品检测效率提升70%，用“洛阳创新”填补国内农机行业5G自动质检空白。

近年，依托5G速度快、延迟低、连接广等优势赋能制造业，助力产业升级，逐渐成为我市制造业高质量发展的重要途径，“中国一拖5G+AI工业视觉质检应用”项目是其中的优秀代表之一。

该项目依托中国联通工业互联网平台，实现了5G网络在中国一拖发动机产线的全覆盖。

在实际应用中，项目以3台高清工业相机为“眼睛”，部署在发动机下线工位，将采集到的图片信息通过5G网络上传，随后设置在厂区的边缘服务器作为“大脑”，能够凭借联通自研的AI算法，分析识别出故障点并及时告警，从而搭建起工业“5G+AI”数字生产平台。

“这是我国农机领域首个5G自动质检平台，目前其一期项目顺利运行，显著提高了企业检测效率。”洛阳联通相关负责人表示。

在质检领域，由于发动机生产具有规模大、型号多、检测项密集等特点，产线工人此前“检查全靠眼、判断全靠脑”，错检、漏检在所难免。此次“中国一拖5G+AI工业视觉质检应用”项目凭借5G技术加上联通自研AI算法，使得产品检测效率提升70%，企业良品率也得到提升。

根据规划，后续该项目二期将通过迭代升级，增设产线智能化改造、机械臂自动补拍、自动标注系统、自动学习系统等功能，真正实现工业“智”人，进一步助力企业提质增效。

在日前召开的世界电信和信息社会日大会上，“中国一拖5G+AI工业视觉质检应用”项目还成功上榜“河南省十大5G建设应用案例”，与“中信重工5G+智慧工厂”并列成为我市利用5G技术助力产业升级的先进典型案例。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 温新勇）