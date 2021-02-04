洛阳市第二届美术新人新作展览开始征稿

5月27日，洛报融媒记者获悉，为庆祝中国共产党成立100周年，讴歌中国共产党百年光辉历程和伟大成就，培养我市美术的后备力量，经洛阳市美协主席团研究，决定举办“2021洛阳市第二届美术新人新作展览”。

5月27日，洛报融媒记者获悉，为庆祝中国共产党成立100周年，讴歌中国共产党百年光辉历程和伟大成就，培养我市美术的后备力量，经洛阳市美协主席团研究，决定举办“2021洛阳市第二届美术新人新作展览”。 5月27日，洛报融媒记者获悉，为庆祝中国共产党成立100周年，讴歌中国共产党百年光辉历程和伟大成就，培养我市美术的后备力量，经洛阳市美协主席团研究，决定举办“2021洛阳市第二届美术新人新作展览”。 主办单位：洛阳市美术家协会洛阳画院 承办单位：洛阳美术馆 展出时间：2021年8月下旬(具体时间另通知) 展出地点：洛阳美术馆 作品要求： 1.作品内容：积极向上，弘扬社会主义核心价值观，讴歌新时代，展现真善美，反映新中国建设成就和人民幸福生活。 2.作品征集范围：本次作品展以洛阳籍非洛阳市美术家协会会员参加为主；中国画、油画、版画、雕塑、水彩、水粉画、设计的作者均可选送作品，每位作者只允许送选1件作品。 3.作品规格及报送要求 为了便于布置展览、送展作品规格要求如下： (1)中国画：统一规格四尺斗方，不需装裱。 (2)油画：作品须装内外框、外框最大尺寸高、宽均不得超过80厘米。 (3)版画、水彩、水粉画：作品须装裱外框，外框最大尺寸高、宽均不超过80厘米，作品如须装镜框，镜面应选用有机玻璃或透明塑料膜，不得使用玻璃。 (4)设计作品：电脑制作、手绘作品(设计稿思路)均可参加，最大尺寸不要超过60厘米×90厘米，作品需装裱在KT板上。 (5)雕塑：作品尺寸长、宽、高均不超过80厘米。不接收陶、瓷等易碎作品。 注：作品背后右下角须署上姓名、作品名称、详细通信地址、联系电话。 作品评审： 1.本届展览入选作者具备申请加入洛阳市美术家协会会员的条件。 2.优秀作品由洛阳市美术家协会推荐参加河南省第27届新人新作展览。 3.入选作品颁发证书并在洛阳美术馆进行展出。 本届展览收评审、装裱等费用，每件作品收取100元参评费。 未入选作品一律退还参展费用，送展作品在展览结束后统一退还作者。 收件时间：7月28日—7月30日。 收件地址：洛阳美术馆201室 (洛报融媒记者 余子愚 通讯员 牛珂)