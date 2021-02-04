洛阳市第十四届运动会将于10月9日开幕 已有8310人报名参赛

洛报融媒记者从27日下午召开的洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会(以下简称市十四运会)推进会上获悉，市十四运会的开幕式将于10月9日20时至22时在宜阳县体育中心体育场举办，闭幕式将于10月19日下午举办，目前已有8310人报名参赛，各项筹备工作正有序推进。

洛报融媒记者从27日下午召开的洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会(以下简称市十四运会)推进会上获悉，市十四运会的开幕式将于10月9日20时至22时在宜阳县体育中心体育场举办，闭幕式将于10月19日下午举办，目前已有8310人报名参赛，各项筹备工作正有序推进。

市十四运会设置青少年组、社会组、市直机关组(新增)三个组别，35个大项，875个小项，新增了航海模型、广场健身操舞、国际式摔跤、柔道、轮滑5个项目。截至目前，已有70个代表团8310人报名参赛，代表团数量比上届增加20个，已报名人数比上届增加1418人。其中，报名参赛人数最多的项目为篮球，有810人，是上一届参赛人数的两倍多；代表团参赛数最多的项目为乒乓球，有61个代表团，比上一届多一半。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 沈鸿灿 文/图）