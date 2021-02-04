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记者跑腿：因身体原因终止妊娠所发生的医疗费用如何报销？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.27 16:01

　　本期关注

　　近日，多名网友通过洛阳网“百姓呼声”咨询生育保险等问题。记者从市医疗保障局了解到，人工终止妊娠(非医学需要选择性别的人工终止妊娠的除外)所发生的医疗费用，符合河南省基本医疗保险药品目录、诊疗项目和医疗服务设施项目规定的，由职工基本医疗保险基金在限额内据实支付，每年限支付一次。

　　听您倾诉

　　有网友问：我爱人已怀孕22周，因身体原因终止妊娠，市妇幼已经开了终止妊娠的证明，请问住院手术后是否可以报销手术费用？如果可以需要怎样申请？

　　所跑单位

　　市医疗保障局

　　跑腿经历

　　日前，记者带着网友的问题，采访了市医疗保障局朱文剑。按照网友反映的问题，根据我市《关于全面落实生育保险和职工基本医疗保险合并实施工作的通知》，需要先自费，后到其医保中心递交报销材料。

　　朱文剑说，女职工按照规定可享受以下手术医疗待遇，具体标准如下：怀孕满4个月流产的，享受42天生育津贴；12周以上不满28周住院终止妊娠，基金支付限额为400元/例；28周以上引产基金支付限额为500元/例。

　　特别提醒，在医院就医后，可携带发票、诊断证明、手术证明办理补助手续。如果属于市属参保单位的，可到市民之家医保窗口办理；如果属于县区参保单位的，可到县区的医保中心办理。

　　跑腿结果

　　网友表示已经了解公积金提取相关政策，感谢记者帮忙。

　　尊敬的读者，我们的跑腿记者电话是18638358896，您也可以发电子邮件至31817386@qq.com反映问题，我们会聆听您的心声，为您排忧解难。(洛报融媒记者 贾臻)
[ 责任编辑：席倩倩]
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