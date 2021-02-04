田野里的智慧农场！农产走上科技路

从脱贫攻坚到乡村振兴，近年来，越来越多地区意识到需要打造出富有地方特色的农产品区域公用品牌。“洛阳源耕”品牌采用基地直供、三方检测、全程追溯的品控流程，整合洛阳各县区优质农产品资源，进行品牌融合，带动各县区乡镇农业增产、农民增收，助推洛阳市农业高质量发展。

从脱贫攻坚到乡村振兴，近年来，越来越多地区意识到需要打造出富有地方特色的农产品区域公用品牌。“洛阳源耕”品牌采用基地直供、三方检测、全程追溯的品控流程，整合洛阳各县区优质农产品资源，进行品牌融合，带动各县区乡镇农业增产、农民增收，助推洛阳市农业高质量发展。

为帮助和促进洛阳县区乡镇的农产品销售，推进电商助农工作开展，打造区域农产品名片，即日起由洛阳市农业农村局指导，洛阳农发投资集团有限公司、洛阳日报报业集团联合主办，洛阳源耕品牌运营管理有限公司、洛阳网承办的“购家乡好物·促乡村振兴”夏季电商助农计划正式启动。该计划将通过电商直播带货等形式，宣传特色农产品，帮扶县区乡镇农产品销售，向更多人传播绿色农产品品牌，助力乡村振兴。

本期，我们带您走进伊川县洛阳源耕京东农场富硒示范基地。

近年来农业科技不断发展，越来越多的农户想要摆脱传统农业“望天收”的窘境，学习现代化农业种植，提高自身的抗风险能力。

由洛阳农发集团打造的洛阳源耕京东农场富硒示范基地为当地农户指引出一条规范化科学种植的现代农业道路，保障作物产量也保障农户的收益。基地秉承的全程溯源、三方检测程序实现了从田间到餐桌的全程透明化，让消费者能吃得放心。