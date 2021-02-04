住建领域12项省级审批事项在洛阳就能办理

本月开始，二级建造师执业资格注册、建筑施工企业安全生产许可证核发等12项原省级审批事项，在洛阳市即可就地申请办理，相关企业和从业人员不用再往省会跑了。

本月开始，二级建造师执业资格注册、建筑施工企业安全生产许可证核发等12项原省级审批事项，在洛阳市即可就地申请办理，相关企业和从业人员不用再往省会跑了。

日前，河南省政府下发《关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》，向我市下放部分省级经济社会管理权限。其中，洛阳市住建局承接的下放权限12项，包括行政许可6项、行政确认4项、其他职权2项，下放方式为委托或授权。

——以委托方式承接的省级权限为：超限高层建筑工程抗震设防审批；建筑施工企业安全生产许可证核发；房地产估价机构备案。

——以授权方式承接的省级权限为：二级房地产开发企业资质认定；建筑业、勘察设计和工程监理企业资质审核/批；乙级工程造价咨询单位资质认定；建设工程质量检测机构资质审批；施工图审查机构认定；建筑施工特种作业人员资格认定；建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格认定；二级建造师执业资格注册；特殊建设工程特殊消防设计专家评审。

按照洛阳市委市政府工作部署，市住建局研究制定了承接工作方案，组织相关业务科室积极与省住建厅对口部门对接协调，对办事人员进行业务培训，并及时调整部门权责清单和政务服务事项清单，做好各审批系统的调整调试工作。

目前，各项准备工作已全部完成，省住建厅下放的12项审批权限已全部承接到位。自5月1日起，我市所辖区域内的市场主体及其相关从业人员需办理上述12项省级权限的具体事项，已经可以直接到市民之家的市住建局窗口咨询办理。

按照部署，下一步，市住建局将持续开展业务骨干培训，使其熟悉办理流程和业务，确保依法依规开展各项业务。同时积极做好业务办理跟踪问效，根据反馈意见及时调整优化办理流程，不断提高服务质量和效率，确保省下放权限接得住、用得好、有实效，加快释放政策红利，为推动洛阳都市圈建设发展提供有力保障。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 姚献武)