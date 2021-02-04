洛阳发布高温橙色预警！多地最高温将升至37℃以上

今天11时45分，洛阳市气象台发布高温橙色预警信号：预计5月27日，我市新安、孟津、偃师、宜阳、伊川、汝阳和市区的大部分地区最高气温将升至37℃以上，可能对工农业及居民生活等造成较严重影响，请注意防范。

今天11时45分，洛阳市气象台发布高温橙色预警信号：预计5月27日，我市新安、孟津、偃师、宜阳、伊川、汝阳和市区的大部分地区最高气温将升至37℃以上，可能对工农业及居民生活等造成较严重影响，请注意防范。 今天11时45分，洛阳市气象台发布高温橙色预警信号：预计5月27日，我市新安、孟津、偃师、宜阳、伊川、汝阳和市区的大部分地区最高气温将升至37℃以上，可能对工农业及居民生活等造成较严重影响，请注意防范。 今天11时15分，洛阳市气象台发布干热风黄色预警信号：预计未来3天，我市大部分地区日最高气温大于等于32℃，14时相对湿度小于等于百分之三十，且14时风速大于等于3米/秒，可能对农业有较大影响，请注意防范。 记者从市气象台获悉，今天洛阳将迎来2021年以来第二个高温天。根据最新的气象资料分析，预计今天洛阳全区晴天间多云，西南风4级左右，气温18℃到37℃。提醒公众注意防暑防晒，及时补充身体水分。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)