一笔账没算好，小学会计被判3年有期徒刑（正风反腐在身边）

“一名小学会计，竟然挪用如此大额资金，真是没想到……”近日，在洛阳市瀍河区某小学，提起该校会计高某某挪用巨额公款一事，大家无不为之惊讶。

“一名小学会计，竟然挪用如此大额资金，真是没想到……”近日，在洛阳市瀍河区某小学，提起该校会计高某某挪用巨额公款一事，大家无不为之惊讶。

高某某出生于1978年，18岁时走上工作岗位。彼时的他，也曾意气风发，发誓要努力工作，出人头地。

2016年8月23日，因宅基地纠纷，高某某与邻居发生争执，厮打中导致对方受伤，被法院以故意伤害罪判处管制一年。也就是从这一年开始，他的人生之路偏了航。

2019年4月22日，瀍河区教体局对该小学开展2018年财务资料核查时，发现该校帐单与银行实际流水不符。

会计高某某是否涉嫌挪用公款？瀍河区纪委监委迅速成立调查组进行调查。调查人员调取了银行转账记录，并对相关人员进行谈话询问，事情真相逐渐浮出水面。

2016年3月至2019年4月，高某某利用担任会计的职务便利，共计79次将89万余元公款转入个人账户，用于个人使用。

挪用公款，高某某也并非“面不改色心不跳”。由于担心事情败露后受到追究，他于2018年至2019年间，向学校的银行账户归还了6.6万元。东窗事发后，他更是寝食难安，又分5次交回了36万元。然而，纵使他先后归还42万余元，仍抹不去挪用公款事实的存在。去年，他被法院判处3年有期徒刑。

前不久，瀍河区纪委监委拍摄了警示教育片《不做“案中事”，不成“案中人”》，共收录发生在该区的4起典型案例，高某某挪用公款案是其中之一。

“希望大家以我为戒，常思贪欲之害，常怀律己之心。”高某某在片中现身说法，痛哭流涕。

“身为会计，他的特长是精打细算，却没有算好廉洁这笔账。党员干部要以案为鉴，算好以政治账、经济账、家庭账为主体的廉洁账，不断提高法纪法规意识，走好人生每一步。”瀍河区纪委监委一名干部说。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 霍颖莹）