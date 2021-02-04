洛阳志愿者郝丽曼被生态环境部评为“最美生态环保志愿者”

日前，生态环境部公布“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划2021年百名最美生态环保志愿者名单，我市志愿者郝丽曼榜上有名。
日前，生态环境部公布“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划2021年百名最美生态环保志愿者名单，我市志愿者郝丽曼榜上有名。
日前，生态环境部公布“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划2021年百名最美生态环保志愿者名单，我市志愿者郝丽曼榜上有名。
郝丽曼是洛阳市长乐社会工作服务中心的负责人，热心公益。自2016年起，郝丽曼开始着手在涧西区某社区建设环保课堂，以喜闻乐见的形式，引导社区老年人注重环境保护，践行垃圾分类，随后扩大到10个社区。2018年起，她开始组织开展环保进校园活动，引导广大中小学生树立“变废为宝”观念，并通过环保公益夏令营等形式，让学生积极参与环保实践活动。2019年5月，她又在涧西区天九社区将一处废旧车棚，精心打造成为一处环境优美的社区生态花园，让社区居民切实感受到了生态环境保护的重要性。(洛报融媒记者 李三旺 通讯员 赵亚虹)
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