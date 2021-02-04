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儿童阅读活动多 快来图书馆里过“六一”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.27 15:45

　　“六一”国际儿童节临近，洛阳市图书馆和洛阳市少年儿童图书馆准备了一系列丰富的阅读活动，邀请孩子们来图书馆里欢度节日。

　　洛阳市图书馆“六一儿童节”阅读推广活动

　　为庆祝建党100周年，进一步丰富广大青少年精神文化生活，激发阅读热情，重温党的奋斗历程，感受国运昌盛。洛阳市图书馆决定在“六一儿童节”期间举办主题书展、主题朗诵、主题舞台剧等阅读推广活动。

　　一、“童心向党 快乐成长”少儿红色主题书展

　　时间：5月28日—6月2日

　　地点：市图书馆一楼大厅

　　内容：开展少儿红色主题书展，弘扬红色文化，引导青少年儿童继承和发扬革命先烈的优秀品质和崇高精神。

　　二、“童声歌颂党”经典诗文朗诵

　　时间：5月28日—6月2日

　　地点：市图书馆一楼大厅朗读厅

　　内容：开展经典诗文朗诵活动，让小读者用声音向党的百年诞辰献礼，表达对祖国、对党最纯最真的歌颂之情。

　　三、“童心向党”小手绘党旗少儿绘画作品展

　　时间：5月24日-6月1日

　　地点：市图书馆一楼少儿阅览室

　　内容：对4月-5月组织开展的“童心向党”小手绘党旗活动征集的优秀作品进行展示，彰显少年儿童昂扬向上的精神风貌，弘扬爱国主义精神。

　　四、“悦读伴成长 好书共分享”绘本故事会

　　时间：5月27日上午

　　地点：洛宁县

　　内容：前往洛宁县崛东村小学设立儿童书屋，开展中国原创音乐游戏绘本故事，为儿童送去精神食粮。

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[ 责任编辑：崔利利]
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