百场宣讲活动，让“红色记忆”深入人心 （学习百年党史 汲取奋进力量）

昨日下午，在市应急管理局，来自东方博物馆之都“红色记忆”宣讲团成员的宣讲，感染了在座的观众。这已经是东方博物馆之都“红色记忆”百场宣讲活动的第70场。

昨日下午，在市应急管理局，来自东方博物馆之都“红色记忆”宣讲团成员的宣讲，感染了在座的观众。这已经是东方博物馆之都“红色记忆”百场宣讲活动的第70场。

从今年4月8日开始，我市开展东方博物馆之都“红色记忆”百场宣讲活动。该活动由市委宣传部、市文物局主办，市博物馆协会承办。一个多月来，宣讲团奔走在市区县乡，穿梭于机关社区，万余名观众聆听红色故事、追寻红色记忆、接受红色洗礼，取得了显著的宣讲成效。

洛阳有丰富的革命文物资源优势，如何将这些资源优势转化为促人奋进的红色动力？如何让红色故事传播得更远？以此为初衷，市委宣传部、市文物局谋划了百场宣讲活动，从近两年举办的省级、市级讲解导游大赛中脱颖而出的优秀讲解员中选拔出12人，组成东方博物馆之都“红色记忆”宣讲团。

据介绍，每场宣讲活动都由7个红色故事和1个朗诵组成，每个红色故事背后都有一件革命文物。宣讲员用生动有力、扣人心弦的语言让党和人民英勇奋斗的光荣历史入脑入心，让党史学习教育接地气、聚人心。

百场宣讲活动不仅面向公务员、离退休干部、企事业单位干部职工、普通百姓等，还充分面向青少年聚集“人气”，从小学到中学，从中学再到大学……宣讲员在市实验小学、市五十五中、洛阳幼儿师范学校、河南科技大学、洛阳理工学院等，播种下“红色种子”，让党史学习教育在青少年心中生根发芽、茁壮成长。

一个个感人至深的红色故事凝聚力量、直抵人心，百场宣讲活动不仅发挥了革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用，实现了“让文物活起来”的目的，也落实了习近平总书记“要用好党的红色资源，让干部群众切身感受艰辛历程、巨大变化、辉煌成就”重要指示精神。

市文物局相关负责人介绍，下一步宣讲团还将继续赴各县(区)、市直机关、社区、企业等开展宣讲活动，推动党史学习教育进一步深入群众、深入基层、深入人心。（记者 李砺瑾 通讯员 曹薇薇 李艳敏）