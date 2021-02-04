洛阳万基铝加工：产销两旺 势头良好

近日，在洛阳万基铝加工有限公司的生产线上，一批高精度铝板带箔产品陆续下线。

近日，在洛阳万基铝加工有限公司的生产线上，一批高精度铝板带箔产品陆续下线。

今年以来，万基控股集团有限公司抢抓经济持续向好机遇，加强生产组织调度，巩固和扩大市场份额，原铝、大板锭、铸轧卷、合金棒、高精度铝板带箔、石墨化阴极、金属钠等产品产销量实现同步增长。截至目前，企业营业收入比去年同期增加16.61亿元、利润比去年同期增加3.05亿元，运行质量和效益全面提升，为完成全年目标任务奠定了良好基础。（记者 潘郁 通讯员 拓如印 摄）