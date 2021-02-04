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从政坊旁宰相宅
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.27 08:35

　　双休日，带着孩子到从政坊游园游玩。彩色的乐道蜿蜒，园内草木葱茏，觅食的黑天鹅、戏水的鸳鸯、漫步的游人，构成一幅和谐美好的画卷。此情此景，纵使隋唐时的达官贵人，也会艳羡吧。

　　从政坊游园位于隋唐里坊区从政坊遗址上，旁边往东就是宁人坊，宁人坊遗址东南为定鼎门遗址保护区。

　　宁人坊始建于隋，原称宁民坊。古籍载：“定鼎门街之西第一街，凡六坊，从南第一曰宁人坊，本曰宁民，避唐太宗讳改，其后多曰宁仁。唐有龙兴寺，崔日用宅。”宁人坊是隋唐洛阳城洛南里坊区十分重要的里坊之一，位于今洛龙区聂泰路东、古城路北。该坊是定鼎门街西第一坊，南临郭城南墙，地理位置相当重要。

　　宁人坊内有著名的龙兴寺，唐代宰相崔日用宅也在宁人坊。

　　关于崔日用，有人认为他在政坛见风使舵，为人油滑。其实，他颇有辩才，也有谋略，朝廷每有大事，皇帝总会找他商议。

　　唐玄宗还是太子时，就和太平公主不睦，矛盾重重，登基之后，想除掉太平公主，但又有顾虑。崔日用入宫陈奏，玄宗就此事征求他的意见，崔日用说：“太平公主早就有不臣之心了，陛下过去住在王府，想讨伐她，有子道、臣道的限制，必须用计谋，借助外力。现在您已坐上天子之位，只要下一道诏令，谁敢不听从呢？万一让犯上作乱的人得逞，肯定会危及江山社稷。”玄宗说：“如果真的这样做，只怕会惊动太上皇，咱们应该想想其他更为稳妥的办法。”

　　崔日用说：“臣听说天子孝道和百姓孝道不同。百姓的孝道，是听从长辈的意见；天子的孝道，是必须使江山安定。如果现在逆党暗中发动叛乱，连江山社稷都不保了，怎么能成就天子的孝道呢！我请求先稳定北衙禁军，接着逮捕逆党，这样就不会惊动太上皇了。”玄宗听从崔日用的建议，除掉了太平公主。

　　开元十年(公元722年)，崔日用卒，享年50岁，朝廷追赠他为吏部尚书、荆州大都督，谥号“昭”。昭，明也，可见朝廷对他的赞誉。如今，1000多年过去了，唐时普通百姓难以一睹真容的宰相宅，如今成了大家休闲娱乐的好去处，春有百花夏有浓荫，秋有凉风冬有白雪，带给人们无限欢乐。(记者 刘永娟)
[ 责任编辑：潘亮]
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