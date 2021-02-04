古方新解促回春(河洛观潮）

“我们要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。”前不久，习近平总书记在河南考察，首站就到南阳医圣祠，了解“医圣”张仲景生平和中医药传承创新情况，提出了做好守正创新、传承发展工作的重大要求。对中医药资源丰富的洛阳而言，如何做好传承精华、守正创新，尤其具有指导意义。

“我们要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。”前不久，习近平总书记在河南考察，首站就到南阳医圣祠，了解“医圣”张仲景生平和中医药传承创新情况，提出了做好守正创新、传承发展工作的重大要求。对中医药资源丰富的洛阳而言，如何做好传承精华、守正创新，尤其具有指导意义。

推拿起源于洛阳，《黄帝内经》形成于河洛地区，伊尹是中药汤剂的创始人，龙门石窟药方洞有我国现存最早的石刻药方……作为千年古都，洛阳中医药历史文化悠久、特色资源丰厚，目前拥有洛阳正骨、洛阳针灸、洛阳推拿等“老字号”，位于伏牛山区的嵩县、栾川等地素有“豫西天然药库”之称，在推动中医药振兴发展上有着得天独厚的优势、大有可为的空间。挖掘中医药宝藏，让这个民族瑰宝焕发“新”光彩，这是情怀，更是责任与担当！

事实上，中医药能传承千年而不断，并非故步自封的“老”，而是与时俱进的“新”。就拿这次抗击新冠肺炎疫情来说，西医关注病毒，中医关注症候，二者取长补短，让战“疫”一线捷报频传，成为中医药传承精华、守正创新的生动实践。这也启示我们，深入挖掘中医药资源的“富矿”，不能抱残守旧、脱离现实需求，而要紧跟时代步伐，推动中医药现代化、产业化，只有这样岐黄之术才能代代相传、生生不息。

也要看到，驶上中西医结合的“新赛道”，现代化、产业化道阻且长。洛阳中医药文化源远流长，可“故事”多“载体”少、“资源”多“品牌”少、“药方”多“药材”少。以中药材种植为例，洛阳气候、地形适宜多种中药材生长，可种植分散、流通渠道不畅、产品深加工能力弱等问题突出，特别是上规模、有名气的加工企业屈指可数，“土宝贝”难以变身“金疙瘩”，仍是名副其实的“产业洼地”。

擦亮洛阳中医药的名片，就要创新讲好“现代话”，让古方得“新”解、老药走“新”路。一方面，应当利用现代手段推动科技创新、产业整合，加强中医药理论方法继承、传统知识保护与技术挖掘，大力发展中医药健康养老、旅游等。另一方面，要结合农村产业结构调整，因地制宜推进中药材规模化、标准化种植养殖，拉长产业链条，打造伏牛山优质中药材研发生产基地，在厚植优势中把洛阳中医药做大做强。

“传承不泥古，创新不离宗。”在守正中创新，在创新中守正，练好创造性转化、创新性发展的内功，传文化之脉，顺产业之势，应发展之愿，洛阳中医药何愁不能“妙手回春”？！(郭旭光)