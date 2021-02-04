洛阳在农村饮水安全巩固提升、农村水利基础设施完善、重大水利工程建设等方面持续发力 扎实推进民生水利建设（书写好治水兴水洛阳答卷）

水利与民生息息相关。习近平总书记强调，要从守护生命线的政治高度，切实维护南水北调工程安全、供水安全、水质安全。近年，我市坚持以人民为中心的发展思想，以群众需求为导向，补工程短板，强监管弱项，在农村饮水安全巩固提升、农村水利基础设施完善、重大水利工程建设等方面持续发力，扎实推进民生水利建设，使水利改革发展的过程成为不断为民造福的过程。

水利与民生息息相关。习近平总书记强调，要从守护生命线的政治高度，切实维护南水北调工程安全、供水安全、水质安全。近年，我市坚持以人民为中心的发展思想，以群众需求为导向，补工程短板，强监管弱项，在农村饮水安全巩固提升、农村水利基础设施完善、重大水利工程建设等方面持续发力，扎实推进民生水利建设，使水利改革发展的过程成为不断为民造福的过程。

农村饮水安全巩固提升

水是生命之源，饮水安全事关人民群众的获得感幸福感。我市地处豫西，丘陵山区广布，长期以来，农村人畜吃水困难、饮水不安全问题成为制约部分农村发展的重要因素，解决好农村群众的饮水问题，一直是全市农村水利工作的重点。

近年，我市紧紧围绕“水利工程补短板，水利行业强监管”的治理理念，坚持农村饮水安全系统治理、综合治理、依法治理、源头治理，以群众需求为导向，不断加大资金投入力度，强化工程建设，提升管理水平，积极补短板堵漏洞强弱项，让群众用上放心水、安全水。

饮水安全见成效，汩汩清泉润民生。“十三五”期间，全市累计投资7.58亿元，共建成饮水安全巩固提升工程1299处，受益贫困人口29.3万人，全市农村集中供水率达到90%、自来水普及率达到90%，超额完成了全国“十三五”规划农村集中供水率达到85%的目标任务。

下一步，我市将持续抓好农村饮水安全巩固提升及水质保障工作，加强农村饮水安全工程运行管理工作，不断提高管理水平，进一步提高农村饮水安全保障水平。