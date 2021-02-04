一场“天文大戏”昨晚上演，“超级月亮+红月亮+月全食”组团亮相。

21:08摄于文博路

20:45摄于洛阳博物馆

一场“天文大戏”昨晚上演，“超级月亮+红月亮+月全食”组团亮相。

略有遗憾的是，因为昨晚云层较厚，直到晚上8点多，月亮才悄悄“露出了头”。记者在天空的东南方向，看到这时的月亮已经过了食甚阶段，满月变成了“弦月”。

根据之前的报道，这次月食开始于昨日17时45分，此时月面开始缺蚀(初亏)。到19时9分，月球完全进入地影(食既)，19时19分达到最大遮挡(食甚)。19时28分，月亮开始重现光芒(生光)，20时53分月面走出地影(复圆)。到21时51分，月全食结束，一轮圆月重现夜空。

洛阳师范学院物理与电子信息学院院长、空间物理研究所所长冯恒强说，月食并不罕见，但恰巧，这次的月全食是今年满月中月亮最大的一次出现。当月亮完全进入地球本影时，太阳光经地球大气层的折射和散射，只有少量波长较长的红黄色光可以穿透大气层照射在月亮上，这样大家就会在全食阶段看到一轮“血色”的月亮。(记者 李砺瑾/文 李卫超/图)