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洛阳持续推进转型发展高质量发展 城市知名度、美誉度进一步提升 绽放“出彩洛阳”新华彩（逐梦百年 出彩洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.27 08:30

　　近年，以开放包容为底色的古都洛阳，敞开胸怀拥抱世界，持续推进转型发展高质量发展，发展的“含新量”“含金量”“含绿量”不断提升，在新的历史坐标上实现突破和蝶变。

　　屡获佳绩，综合实力持续增强

　　今年以来，一个个好消息接踵而至，让古都洛阳一次又一次备受瞩目——

　　人民文旅研究院发布《全国重点旅游城市文旅传播指数榜》(4月)，洛阳市位居榜首，武汉市、上海市分列第二、第三位，成为“一朵花一个节带火一座城”的最新注脚。

　　得益于在生态、文旅、城建等诸多领域的持续发力，在全国城市休闲和旅游竞争力“名列前茅30城”名单中，洛阳排第19名，为我省唯一上榜城市。

　　在国家创新型城市创新能力指数排名中，洛阳居全国第37位，较2019年上升7位，显示了副中心城市的“创新作为”。

　　在2021全国城市传播百强榜中，洛阳在地级市中名列第6；2020年，洛阳首次进入地级城市海外网络传播力排行榜前十名；《2019年度中国古都城市国际化水平评估报告》显示，洛阳城市美誉度位列全国第4，标志着“古今辉映、诗和远方”的美美与共、声名远扬。

　　跻身不同领域排行榜前列，是去年以来我市统筹推进疫情防控和经济社会发展，千方百计应对疫情带来的严重冲击，持续推进转型发展高质量发展，全面落实洛阳都市圈建设任务，较早实现经济急刹车后的快速重启，经济社会发展呈现乘风破浪、行稳致远良好态势的优异“答卷”。

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[ 责任编辑：崔利利]
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