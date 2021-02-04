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石破天惊大发现 豫西小山村名扬四海（寻访洛阳都市圈之仰韶村遗址）

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.27 08:29

　　这个故事的开头很遥远，远到距离现在已经好几千年了。

　　让我们就近讲起吧，就从一百多年前，一个对中国文化满怀好奇的外国人，和他的中国助手一起在豫西“寻宝”讲起。

　　这位外国朋友名叫安特生，是瑞典人。他的名字跟丹麦作家安徒生的名字近似，不过他不写童话，他是考古学家兼地质学家。

　　往事：仰韶文化之父”诞生

　　安特生曾受聘于中国北洋政府，在中国从事地质调查和古生物化石采集工作。在其考古著作《黄土的儿女：中国史前史研究》中，他讲述了故事的经过。

　　20世纪初，安特生来河南调查古脊椎动物化石，与中国助手刘长山结伴工作。

　　刘长山在洛阳西部收集石器，并在渑池县仰韶村住了几天。

　　渑池县地处黄河中下游流域，与洛阳同属河洛地区，古时曾是洛城边邑。

　　仰韶村的村民告诉刘长山，村里有很多“古怪”石器。刘长山雇了辆驴车载运，将采集到的数百件石器、陶器装箱搬上火车，运到了当时的中国地质调查所。

　　安特生见之狂喜，初步推断：仰韶村或是一处新石器时代遗址。

　　1921年，他来到仰韶村调查，并呼吁中国政府批准立项，在仰韶村进行大规模发掘，发掘出了一大批远古时期的彩陶器、石器。

　　自西方考古学诞生以来，这是中国第一次真正意义上的考古发掘。

　　仰韶村，这个名不见经传的小村庄，因为有丰富的史前文明遗迹，轰动海内外。

　　村内的古文化遗址，被命名为仰韶村遗址(又名仰韶文化遗址)。它的存在，打破了“中国无石器时代”的谬论。它的发现，揭开了中国史前文明的神秘面纱，证明早在公元前5000年至公元前3000年，仰韶文化已在河洛流域怒放。

　　从此，中国史前史研究有了可靠的实物依据。中国史前考古学及近代考古学宣告诞生。

　　因为这个石破天惊的发现，安特生被称为“仰韶文化之父”。

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[ 责任编辑：潘亮]
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