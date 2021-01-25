洛阳市发改委：优化营商环境 打通开放通道 加快构建全方位开放格局（开放引领一线行）

开放是新时代推动经济社会高质量发展的重要抓手。近年来，市发改委坚持以开放为引领，着力优化营商环境，积极打通开放通道，加快构建全方位开放格局。

华晟物流园铁路作业区正在卸货

开放是新时代推动经济社会高质量发展的重要抓手。近年来，市发改委坚持以开放为引领，着力优化营商环境，积极打通开放通道，加快构建全方位开放格局。

近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进市发改委，感受近年来我市开放合作的累累硕果，展望洛阳未来发展的美好蓝图。

打通国际物流通道 建设综合性物流枢纽

昨日上午，在位于洛阳华晟物流园的洛阳青源堂实业有限公司仓储中心，一箱箱从江苏运来的各类中药材经逐一清点后进入恒温冷库，即将销往千家万户。

这家以销售原产地滋补品为主的洛阳本土电商企业，在各大电商平台都有着较高的人气。青源堂位于华晟物流园的仓储中心总面积1万多平方米，刚刚投用1个月，完善的硬件设施和园区服务正成为企业高质量发展的重要保障。

企业选择落户这里，除区位、交通、服务等优势外，更看中的是洛阳生产服务型国家物流枢纽在去年获批，而华晟物流园正是国家物流枢纽承载园区。

“随着一系列政策利好的产生，用仓企业激增，市场供不应求。目前入驻华晟物流园的还有美团优选等多家知名企业，直接带动5000余人就业。”洛阳华晟物流有限公司副总经理郭中民介绍，园区目前已建成公路作业区、铁路作业区、仓储服务区三个区域，正在筹备洛阳大宗商品物流园项目，建成后将进一步提升洛阳生产服务型国家物流枢纽在全国物流网中的地位。

物流连接世界，物流也在改变世界。

近年来，我市以国家物流枢纽建设为引领，物流重点行业快速发展，物流基础网络逐步完善，物流园区建设有序推进，物流运行体系逐步优化。目前，全市共有各类物流经营主体2000余家，其中，注册资本亿元以上的物流企业有10家，千万元以上的有150余家。

2020年，洛阳生产服务型物流枢纽正式入选国家物流枢纽建设名单，系全省唯一。下一步，我市将大力建设辐射区域更广、集聚效应更强、服务功能更优、运行效率更高的综合性物流枢纽，打通四通八达、货畅其流的国际物流通道，为洛阳加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供强力支撑。

持续优化营商环境 构建场域载体“强磁场”

昨日上午，在洛龙区政务服务大厅企业开办专区，打算开办企业的市民正在电脑上进行在线申请。

“不用再到服务窗口提交纸质材料，只需要登录这一个平台，填报一次信息，企业开办服务真是越来越便利了。”市民王露说。

深入推进“放管服”改革，不断扩大“一网通办”的覆盖面，是我市营商环境持续优化的一个缩影。

近年来，我市坚持把优化营商环境、建设场域载体作为事关全局的大事要事，着力健全工作机制、完善政策体系、创新工作举措，市场化法治化国际化营商环境加快构建，在全省营商环境评价中连续两年排名第二，场域载体“强磁场”效应加速释放。我市“多证集成、一照通行”改革经验获得国家发改委认可，入选《中国营商环境报告2020》优秀典型案例。

近日，我市印发《洛阳市营商环境优化提升行动方案(2021版)》，明确我市今年营商环境优化提升方面的各项目标任务。市发改委营商办负责人表示，将以此为引领，持续抓好营商环境政策升级，会同市直相关部门完善配套制度体系，大力开展重点领域攻坚，确保我市2021年在商事制度改革、政务服务提升和法治化营商环境建设等重点领域取得重大突破。

从“城市洛阳”走向“区域洛阳” 提升洛阳辐射带动力

济洛西高速公路通车，济源洛阳两城加速迈进“半小时经济圈”；洛阳都市圈区域住房公积金一体化信息共享平台启动，未来可实现“区域一网通办”……当下，随着洛阳都市圈内“洛济33条”“洛平30条”“洛三32条”等举措加快推进，亮点纷呈。

规划建设洛阳都市圈，是省委省政府贯彻落实习近平总书记关于区域协调发展重要论述的重大举措，是洛阳发展的重大任务、重大机遇，市委旗帜鲜明提出要把现代化洛阳都市圈建设作为“十四五”发展的主战场主抓手主平台。

今年以来，洛阳都市圈规划建设步伐不断加快，城市之间不断加强交通互联互通、基础设施共建共享、公共服务共利共惠、生态环境共保共治、产业协同发展、文旅合作共融，联动发展趋势日益显著。

从“城市洛阳”迈向“区域洛阳”，洛阳辐射带动能力正在进一步提升。

今年牡丹文化节期间，黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设座谈会在我市举行。来自陕西、山西、河南黄河流域和郑洛西高质量发展合作带沿线城市及洛阳都市圈内各地有关负责同志齐聚洛阳，共商黄河流域生态保护大计，共谋郑洛西高质量发展合作，共话跨区域协同发展未来，开启黄河流域高质量发展新篇章。

市发改委主要负责人表示，“十四五”期间将锚定“四强两优三争先”奋斗目标，聚焦都市圈这个主战场主抓手主平台，扭住项目建设“牛鼻子”，抓好场域载体“强磁场”，深化提升国家级开放平台和通道、营商环境、国家物流枢纽建设，不断推动对外开放工作迈上新台阶。（记者 李迎博 通讯员 李要武 苏健 文/图）