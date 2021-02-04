洛阳今年80522人报名参加高考 全市共设63个考点2581个考场

昨日(5月26日)，我市召开2021年普通高等学校招生考试考务工作视频会议，对高考各项工作进行安排。今年，我市共有80522名考生参加高考报名，比去年增加4989人；全市共设63个考点。

昨日(5月26日)，我市召开2021年普通高等学校招生考试考务工作视频会议，对高考各项工作进行安排。今年，我市共有80522名考生参加高考报名，比去年增加4989人；全市共设63个考点。

洛阳80522名考生参加高考报名，全市设63个考点

2021年，全国高考报名人数为1078万名。今年我省参加高考的考生共有104.6万人，其中普通类79.07万人，其余为对口生、专升本考生。此外，我省今年高职单招已录取20.4万人，这部分考生将不再参加高考。今年我市高考报名人数为80522人(比去年增加4989人)，其中普通类58064人(比去年增加2338人)，对口生14592人(比去年增加2522人)，专升本7866人(比去年增加129人)。

今年高考，我市共设11个考区63个考点2581个考场。市区考生将在29个考点的1012个考场参加考试。

市招生考试中心普招科科长高冰南介绍，今年小语种考生仍单独编场。去年我市小语种考生有368人，今年增至912人，他们将在市二中景华校区、市东升二中、洛阳外国语学校、市二十六中、市回中、市三中东城校区、市十四中、市十二中、市四十三中等多个考点参加考试。