洛阳迎来今年第二个高温天 今天最高气温36℃

今天洛阳全区晴天间多云，西南风4级左右，气温18℃到36℃。

近期，影响我国的天气系统极其复杂：在南边副热带高压控制下，华南高温闷热，江南雨水连连；受华北、东北上空高空槽/冷涡影响，北方多地出现短时强对流天气；受西北一带高空暖脊影响，西北天气炎热，华北、黄淮多地气温将创新高。

临近6月，北方不少地方的高温季将陆续开启，根据中国天气网的预报，今天的石家庄、29日的西安和太原，都可能迎来当地今年首个高温天。对洛阳来说，今年首个高温天在5月8日已经出现，当天位于中国国花园的观测站最高气温达到37℃。今天，洛阳将迎来今年第二个高温天，最高气温36℃。

在我国气象学上，“高温”有明确定义，只有日最高气温达到或超过35℃时，才能称为高温天气。连续3天以上的高温天气，称为高温热浪，这已经算是一种气象灾害了。我国的高温预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示。当连续3天日最高气温将在35℃以上时，气象部门会发布黄色高温预警信号；当24小时内最高气温将升至37℃以上时，发布橙色高温预警信号；当24小时内最高气温将升至40℃以上时，发布红色预警信号。

根据最新的气象资料分析，短期转受低涡后部西北气流控制，预计今天洛阳全区晴天间多云，西南风4级左右，气温18℃到36℃。明天洛阳全区晴天间多云，西南风转偏北风3级左右，气温17℃到34℃。天气越来越热，防暑、防晒、降温、补水一样都不能少，祝您保持心情愉悦，开心生活，高效工作。（首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）