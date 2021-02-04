5月26日，洛报融媒记者获悉，《河南省养老服务条例(草案征求意见稿)》公开向社会征求意见。《条例(草案征求意见稿)》规定了养老服务设施用地的规模、标准等，明确居家社区养老服务内容。

5月26日，洛报融媒记者获悉，《河南省养老服务条例(草案征求意见稿)》公开向社会征求意见。《条例(草案征求意见稿)》规定了养老服务设施用地的规模、标准等，明确居家社区养老服务内容。

规划养老服务设施用地，人均不少于0.2平方米

《条例(草案征求意见稿)》共9章，72条。根据《条例(草案征求意见稿)》，我省设区的市、县(市)人民政府在编制市、县国土空间总体规划时，应当根据本地区人口结构、老龄化发展趋势，按照人均用地须不少于0.2平方米的要求，编制养老服务设施布局规划。对现状老龄人口占比较高和老龄化趋势较快的地区，应适当提高养老服务设施用地比例。

新建城镇居住区按照每100户不低于30平方米的标准配套建设社区养老服务设施。已建成的城镇居住区按照每100户不低于20平方米的标准配套建设社区养老服务设施，未配套建设或者建设的配套社区养老服务设施不符合规定要求的，所在地县(市)区人民政府应当通过新建、改扩建、购置、腾退、置换等方式配置社区养老服务设施。

居家社区养老，应提供托养、助餐、助浴、助行等服务

洛报融媒记者了解到，目前，许多老年人喜欢在家门口的“乐养居”享受养老服务。《条例》对居家社区养老服务内容进行了明确。

根据《条例(草案征求意见稿)》，我省居家社区养老服务主要包括但不限于下列内容：短期托养、助餐、助浴、助洁、助行、代缴代购等；居家护理、健康体检、健康管理、医疗康复、安宁疗护等；关怀访视、心理咨询、情绪疏导等；教育培训、文化娱乐、体育健身、休闲养生等；安全指导、应急救助等；法律咨询、识骗防骗宣传、人民调解、法律援助等。