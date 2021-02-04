洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳如何保障新冠疫苗供应？记者带您深夜探访市疾控中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.26 19:58

　　近日，市民积极接种新冠疫苗，各县区接种门诊外不乏排队接种疫苗的场面。不少市民关心，5月初，我市启动大规模人群新冠疫苗接种以来，疫苗供应情况如何？大家如何做能更便捷接种疫苗？25日，洛报融媒记者带您走进市疾控中心，了解新冠疫苗供应保障工作。

　　探秘市疾控中心：凌晨接收和分发疫苗

25日23时许，新冠疫苗冷链运输车抵达市疾控中心

　　25日23时7分，一列冷链运输货车缓缓驶入洛阳市疾控中心，这是省疾控部门从兰州生物调配到洛阳的10万支新冠疫苗，也是当天运抵洛阳的第三批疫苗。

冷链运输车每隔5分钟检测一次车厢温度，保证28摄氏度冷链运输

　　待车停稳，市疾控中心免疫规划所负责生物制品管理的杜辉立即迎上前，核对司机提供的疫苗厂家的证明资料以及冷链运输信息，确定无误后开始将车厢内疫苗转运至市疾控中心的冷藏库。“目前，我市新冠疫苗主要是省疾控部门从全国疫苗厂家统一调配而来，每天来量浮动较大。4月份，一个月到洛疫苗才几万支，5月以来，到苗量大幅增加，尤其近两天，每天到苗量达二十万支。”杜辉说，为保障市民及时接种新冠疫苗，市疾控中心24小时待岗，做好疫苗接收和分发工作。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·学穆桂英挂帅 老太太记录抗癌手账
  • ·在等女儿赶来商量时，她心脏骤停
  • ·带状疱疹的最佳治疗时间是发病后3天
    		•
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
        初夏时节，万物并秀，正宜出游。
  • ·砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
    		•  
    新闻排行
  • 中招志愿填报可参考！洛阳2021年中招...
  • 事关电动车辆充电设施 最新政策来了！
  • 开封市党政考察团来洛 李亚等参加活动
  • 轴承产业发展 “洛阳动力”更足
  • 西工区凯旋东路43号院：小区改造提升 ...
  • 樱桃、杏、桃......洛阳最新水果采摘...
  • 最新｜全国疫情中高风险地区名单(截至...
  • “天文大戏”不容错过 今晚来看“超级...
  • 洛阳以开放为引领持续打造场域载体—...
  • 2021年度洛阳市“新时代好少年”发布...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    爽爽夏日！游在洛阳沟...
    农民鏖战“三夏” 喜...
    竹筒粽香飘增收路 “洛...
    “汪星人”参加运动会 ...
    精彩热帖

    舞动的面

    绚丽美观绵带花

    黄龙风景区沿途随拍

    夏趣
    /天热了 到孟津区耍吧
    /伊川龙凤山古镇
    /书缘
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605