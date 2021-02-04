洛阳如何保障新冠疫苗供应？记者带您深夜探访市疾控中心

近日，市民积极接种新冠疫苗，各县区接种门诊外不乏排队接种疫苗的场面。不少市民关心，5月初，我市启动大规模人群新冠疫苗接种以来，疫苗供应情况如何？大家如何做能更便捷接种疫苗？25日，洛报融媒记者带您走进市疾控中心，了解新冠疫苗供应保障工作。

近日，市民积极接种新冠疫苗，各县区接种门诊外不乏排队接种疫苗的场面。不少市民关心，5月初，我市启动大规模人群新冠疫苗接种以来，疫苗供应情况如何？大家如何做能更便捷接种疫苗？25日，洛报融媒记者带您走进市疾控中心，了解新冠疫苗供应保障工作。

探秘市疾控中心：凌晨接收和分发疫苗

25日23时许，新冠疫苗冷链运输车抵达市疾控中心

25日23时7分，一列冷链运输货车缓缓驶入洛阳市疾控中心，这是省疾控部门从兰州生物调配到洛阳的10万支新冠疫苗，也是当天运抵洛阳的第三批疫苗。

冷链运输车每隔5分钟检测一次车厢温度，保证2 ～ 8摄氏度冷链运输

待车停稳，市疾控中心免疫规划所负责生物制品管理的杜辉立即迎上前，核对司机提供的疫苗厂家的证明资料以及冷链运输信息，确定无误后开始将车厢内疫苗转运至市疾控中心的冷藏库。“目前，我市新冠疫苗主要是省疾控部门从全国疫苗厂家统一调配而来，每天来量浮动较大。4月份，一个月到洛疫苗才几万支，5月以来，到苗量大幅增加，尤其近两天，每天到苗量达二十万支。”杜辉说，为保障市民及时接种新冠疫苗，市疾控中心24小时待岗，做好疫苗接收和分发工作。