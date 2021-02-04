洛阳纪检监察机关实施“五每”工作法 重点治理五类损害营商环境问题

洛报融媒记者26日从洛阳市纪委监委获悉，洛阳纪检监察机关将建立实施以纪检监察干部每人必联、每月必访、每事必督、每会必评、每案必改为内容的“五每”工作法，并重点治理五类损害营商环境的突出问题，推动形成“亲”“清”政商关系，为企业高质量发展保驾护航。

洛报融媒记者26日从洛阳市纪委监委获悉，洛阳纪检监察机关将建立实施以纪检监察干部每人必联、每月必访、每事必督、每会必评、每案必改为内容的“五每”工作法，并重点治理五类损害营商环境的突出问题，推动形成“亲”“清”政商关系，为企业高质量发展保驾护航。

每人必联。市县乡三级纪检监察机关干部每人联系一家企业，担任该企业的“联络员”，深入了解企业情况，及时收集上报企业反映的有关问题和意见建议。

每月必访。每月1至10日为集中走访时间，5日确定为“全市纪检监察机关联系企业日”，重点了解企业是否遇到政策制度落实不到位，相关职能部门及工作人员是否存在履职不力、滥用职权、以权谋私、吃拿卡要、违规违纪执法等问题。

每事必督。每月16日至20日，汇总分析个性问题和共性问题，分类建立台账。对纪检监察工作业务内问题线索，按照相关规定进行分办处置；对其他反映问题和企业所提意见建议，分别移交有关职能部门或优化营商环境办公室落实解决。

每会必评。每月25日、30日前，县区纪委监委、市纪委监委工作专班分别召开工作推进会，邀请优化营商环境相关职能部门负责人和企业代表参加，及时通报纪检监察机关开展优化营商环境监督检查、走访企业、案件查处、追责问责等情况，以及相关职能部门办理企业反映问题和意见建议情况，对下月工作进行安排部署。

每案必改。以案促改职能部门针对每一起案件制定下发以案促改通知书，督促案发单位按要求组织实施，在2个月内完成并上报以案促改报告。通过发出纪检监察建议书、以案促改通知书、以案促改提醒书等方式，责成相关部门针对企业反映突出的问题开展系统整治。