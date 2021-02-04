26日，市委书记李亚到孟津区调研，强调要在大战略大格局中提升站位，扎实推进转型发展高质量发展，抓住机遇实现更大担当作为，为推动黄河流域生态保护和高质量发展、建设现代化洛阳都市圈作出更大贡献。

李亚在孟津区调研时强调

在大战略大格局中提升站位

抓住机遇实现更大担当作为

26日，市委书记李亚到孟津区调研，强调要在大战略大格局中提升站位，扎实推进转型发展高质量发展，抓住机遇实现更大担当作为，为推动黄河流域生态保护和高质量发展、建设现代化洛阳都市圈作出更大贡献。

推进市中心医院与吉利人民医院合作共建，是市委市政府支持吉利片区发展的一项具体措施。26日一早，李亚首先来到市中心医院吉利院区调研。得知市中心医院每周选派专家及骨干医师到该院区坐诊，李亚与前来坐诊的孙永法、田利平、马聪敏等专家亲切交流，勉励大家积极做好业务传帮带，为群众提供更高水平公共医疗服务。不少前来就诊的群众表示，在家门口就能享受市中心医院专家的检查治疗，心里十分高兴。孟州、济源的患者也慕名前来，大家对洛阳市的惠民政策给予点赞。李亚叮嘱有关负责同志要将既定合作共建机制固化下来，不断提升医院内涵式发展水平。

河之洲度假酒店是完善提升黄河沿岸文旅服务功能的重要支撑项目。李亚实地察看项目进度，要求建设单位和辖区政府提升效率、强力攻坚、优化环境，力争早日完工、发挥效益。他强调，吉利华阳集聚区要一手抓项目建设这个“牛鼻子”，一手抓场域载体这个“强磁场”，持续抓好重大项目落地，打牢产业发展基础，统筹完善配套设施，汇聚更多高质量发展要素，加快实现产城融合、功能完善、民生改善。

新贯通的黄河生态廊道蜿蜒曲折、绿意葱葱，犹如一条“绿色项链”串联起黄河沿岸的青山绿水、生态湿地、历史文化。李亚沿着黄河生态廊道一路西行，先后察看了白鹤段、西霞院段、小浪底段建设情况，对进一步提升生态绿化、完善配套设施等提出要求。他指出，要深入贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示，以高质量的生态环境支撑高质量发展。要始终坚持保护第一，统筹保护好水质、植被和山体，实现黄河孟津段碧水长流。要提升绿化质量，发扬右玉精神，科学选种景观林、经济林，合理搭配乔灌花草，打牢高质量发展生态底色。要以黄河生态廊道为载体，适度布置生态旅游驿站，结合乡村振兴和沟域生态经济发展，积极推进乡村建设行动，更好发展生态旅游，讲好洛阳“黄河故事”。

行政区划调整后，孟津区重点工作进展如何，下一步发力点有哪些，干部群众精神劲头怎么样，还有什么需要市委市政府协调解决的难题？李亚十分关注。26日中午，他主持召开座谈会，听取孟津区有关负责同志汇报，与大家围绕更好站位大格局、实现大发展等问题进行深入交流。

李亚强调，要坚持生态优先，始终牢记习近平总书记嘱托，一切工作的出发点和落脚点都要围绕黄河流域生态保护和高质量发展这个“国之大者”开展，严守黄河两岸生态红线，全面整治、坚决杜绝各类违法排污行为，持续推进黄河生态廊道建设，致力让黄河成为造福人民的幸福河。要坚持规划引领，优化国土空间布局，合理布局产业空间、城市空间、生态空间，推进集约节约发展。要坚持产业为基，推进产城融合，在守牢黄河生态底线的基础上，因地制宜明确主导产业，围绕高端石化这个“龙头”，完善配套产业，合理布局仓储物流等板块，切实把产业基础夯实。要坚持以人为本，始终把群众利益放在首位，有序推进城乡融合发展，加快推进乡村振兴，积极实施城市有机更新，不断提升人民群众获得感幸福感。要坚持拉高标杆，按照中心城区标准，提升理念、完善机制，不断提升规划标准、建设水平和管理能力，加快县域治理向市域治理转变，不断推进治理体系和治理能力现代化。

王琰君、魏建平参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)