清代末年列车时刻表、1903年“汉阳造”钢轨对外展出

5月26日，一场名为“忆铁路发展 庆建党百年”的历史文化展在老城区龙城嘉园社区“乐养居”启动，展期至5月29日，市民可免费参观。

5月26日，一场名为“忆铁路发展 庆建党百年”的历史文化展在老城区龙城嘉园社区“乐养居”启动，展期至5月29日，市民可免费参观。

清代末年的《路政》关于汴洛线的记载

洛报融媒记者在现场看到，1000余件与铁路有关的展品对外展出，其中比较珍贵的是清代末年的《路政》(即列车时刻表)、1903年汉阳铁厂造的钢轨、“革命摇篮”红船模型、党的七大到十九大的党章、“毛泽东号”机车资料、2014年磁介质火车票、中共中央和国务院颁发的“最美奋斗者”奖章等。

苗岩在展示清代末年的《路政》

“这本清代末年的《路政》记载有汴洛线，就是开封到洛阳的汴洛铁路，当时的洛阳火车站为河南府站。”《路政》收藏者苗岩告诉洛报融媒记者，根据《路政》记载，火车从开封行驶到洛阳，需要5个多小时。