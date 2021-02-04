“陆铁空”运力提升、冷链技术升级……让全国人民尝尝洛阳农产品的新鲜味道

今年，为助力乡村振兴，持续释放本土农产品“走出去”的活力，我市电商物流在配送布局、触点下沉、冷链运输等多维度深耕提升。记者从市邮政管理局了解到，截至目前，我市完成规模性揽收“新安樱桃”包裹10万余件，带动农业产值370余万元，加快了乡村振兴的脚步。

眼下，新安县樱桃正值集中采摘期。

今年，为助力乡村振兴，持续释放本土农产品“走出去”的活力，我市电商物流在配送布局、触点下沉、冷链运输等多维度深耕提升。记者从市邮政管理局了解到，截至目前，我市完成规模性揽收“新安樱桃”包裹10万余件，带动农业产值370余万元，加快了乡村振兴的脚步。

新安樱桃丰收年，物流电商设置更多揽收点

刘界是新安县的一名樱桃大户，今年他承包的600亩樱桃园迎来大丰收。

“从五月初到现在，我果园的樱桃已经卖出2.6万份。”刘界喜滋滋地告诉记者，按一份3斤计算，从他的果园卖出的樱桃已达7.8万斤，“今年，寄递企业的冷链车和冷库就设在我的果园边上，樱桃摘下来后就直接放入低温环境中保鲜，大大降低了损耗率。”

刘界口中的“寄递企业”指的是顺丰速递。

顺丰速递相关负责人告诉记者，今年，他们更加信任“洛阳品质”、看好“洛阳市场”，考虑到樱桃对储存运输条件要求较高这一特点，他们加大了冷链运输的投入力度，升级航空重货、整车加落地配、冷链整车、定制城配及产地直发这五大配送模式，并在这一配送模式的基础上，持续加大对新安樱桃在揽收端、仓储端等的资源投入，提升樱桃收发效率。目前，顺丰速递进驻樱桃产区最前1公里，已下沉到田地业务揽收点。

从数据上看，今年顺丰速递在新安樱桃主产区设置了100多个便民揽收点，这一数字较去年实现翻倍。同时，160余名驻点果园的快递小哥也活跃在樱桃产地一线，帮助果农进行鲜果揽收，这一人力投入较去年也增长明显。