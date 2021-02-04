杜康杯2020年度“最美伊川人”名单揭晓

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曾几何时，有这样一群人，他们同时间赛跑、靠实干开路，以铮铮铁骨筑起中国脊梁；善行无疆，他们种下的一颗颗正能量火种，以燎原之势，点亮爱与希望。“最美伊川人”——一个响亮的头衔，亦是一种无畏的追求、一份郑重的承诺，激励着一个又一个“平凡人”奋勇向前，书写着一篇又一篇响彻时代的不凡华章。
曾几何时，有这样一群人，他们同时间赛跑、靠实干开路，以铮铮铁骨筑起中国脊梁；善行无疆，他们种下的一颗颗正能量火种，以燎原之势，点亮爱与希望。“最美伊川人”——一个响亮的头衔，亦是一种无畏的追求、一份郑重的承诺，激励着一个又一个“平凡人”奋勇向前，书写着一篇又一篇响彻时代的不凡华章。
今晚8时，由中共伊川县委、伊川县人民政府主办，中共伊川县委宣传部、伊川县融媒体中心承办，洛阳杜康控股有限公司赞助支持的杜康杯2020年度“最美伊川人”颁奖典礼在伊川县新时代文明实践中心举行，伊川模范人物汇聚一堂，共同接受表彰。
颁奖典礼集中弘扬了“尊法守信、崇文尚礼、开放创新、务实重干”的伊川精神，充分展现了伊川人“于危机中育先机、于变局中开新局”的价值追求。现场，共诞生10名“最美伊川人”、3个“最美伊川人”集体以及10名“出彩伊川人”。
身披战甲拨荆棘，他们是“筑梦先锋”，是拥有凌云壮志的奋斗者。洛阳台联新材料有限公司总经理张鹏跃带领团队在电子铝箔生产技术领域取得重大突破，公司已获得23项国家专利技术；平等乡张奇庄村党支部书记田圣卫带领村民发展中药材种植特色产业，实现强村富民；河南翠云峰农业有限公司总经理师武民带领种植树木数百万棵，为美丽伊川增色添彩……
胸怀梦想与大爱，他们是“平民英雄”，是极具感召力的“活教材”。伊川县局白元派出所所长康海琛勇擒持刀犯罪嫌疑人，为平安伊川写下生动注脚；伊川县实验高中教师杨俊池33年来始终奋战在教学一线，于三尺讲台演绎人生舞台；伊川县神鹰救援队员李城城舍小家顾大家，柔弱身躯扛起疫情防控、公益救援重任；伊川县志愿者协会成员武灿标20余年来数次资助贫困学生等弱势群体，用爱心浇筑梦想……
着眼大局勇担当，他们是“时代强音”，是出彩伊川的践行者。伊川县援鄂医疗队坚定治病救人、完成使命的决心，其所在的江汉方舱医院、青山方舱医院达成医护人员零感染、零暴露、患者零死亡的抗疫战绩；伊川县南环路工程建设指挥部全力打造“伊川精神”指引下的“南环路速度”，谱写着一曲曲可歌可泣的动人赞歌；彭婆镇产城融合示范区指挥部以满腔热血投身于伊川县产城融合示范区建设工作，倾心打造伊川县“融入都市圈，建功都市圈”的“桥头堡”。
一位又一位令人敬重的先进楷模绘就出彩伊川画卷，一串又一串感人至深的纪实故事传递榜样力量，现场观众不禁热泪盈眶，由衷的掌声如雷鸣般响起。“最美伊川人”以行动诠释社会主流价值，以身垂范立起伊川精神旗帜，将真善美的种子播撒于伊川大地，让正能量的声音传至诗与远方。让我们秉持初心，共同汲取楷模力量，做勇于拼搏、敢于争先的“追光者”，积合力以致胜、汇众智而成功，让生活更有意义，让城市更加美好。(记者 谢钰旸 通讯员 李雪玲 李明/文 记者 张怡熙/图)
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