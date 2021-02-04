杜康杯2020年度“最美伊川人”名单揭晓

曾几何时，有这样一群人，他们同时间赛跑、靠实干开路，以铮铮铁骨筑起中国脊梁；善行无疆，他们种下的一颗颗正能量火种，以燎原之势，点亮爱与希望。“最美伊川人”——一个响亮的头衔，亦是一种无畏的追求、一份郑重的承诺，激励着一个又一个“平凡人”奋勇向前，书写着一篇又一篇响彻时代的不凡华章。

曾几何时，有这样一群人，他们同时间赛跑、靠实干开路，以铮铮铁骨筑起中国脊梁；善行无疆，他们种下的一颗颗正能量火种，以燎原之势，点亮爱与希望。“最美伊川人”——一个响亮的头衔，亦是一种无畏的追求、一份郑重的承诺，激励着一个又一个“平凡人”奋勇向前，书写着一篇又一篇响彻时代的不凡华章。

今晚8时，由中共伊川县委、伊川县人民政府主办，中共伊川县委宣传部、伊川县融媒体中心承办，洛阳杜康控股有限公司赞助支持的杜康杯2020年度“最美伊川人”颁奖典礼在伊川县新时代文明实践中心举行，伊川模范人物汇聚一堂，共同接受表彰。

颁奖典礼集中弘扬了“尊法守信、崇文尚礼、开放创新、务实重干”的伊川精神，充分展现了伊川人“于危机中育先机、于变局中开新局”的价值追求。现场，共诞生10名“最美伊川人”、3个“最美伊川人”集体以及10名“出彩伊川人”。

身披战甲拨荆棘，他们是“筑梦先锋”，是拥有凌云壮志的奋斗者。洛阳台联新材料有限公司总经理张鹏跃带领团队在电子铝箔生产技术领域取得重大突破，公司已获得23项国家专利技术；平等乡张奇庄村党支部书记田圣卫带领村民发展中药材种植特色产业，实现强村富民；河南翠云峰农业有限公司总经理师武民带领种植树木数百万棵，为美丽伊川增色添彩……

胸怀梦想与大爱，他们是“平民英雄”，是极具感召力的“活教材”。伊川县局白元派出所所长康海琛勇擒持刀犯罪嫌疑人，为平安伊川写下生动注脚；伊川县实验高中教师杨俊池33年来始终奋战在教学一线，于三尺讲台演绎人生舞台；伊川县神鹰救援队员李城城舍小家顾大家，柔弱身躯扛起疫情防控、公益救援重任；伊川县志愿者协会成员武灿标20余年来数次资助贫困学生等弱势群体，用爱心浇筑梦想……