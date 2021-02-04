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全市首个食品安全智慧监管云中心投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.26 18:41

 

　　后厨人员没戴帽子、口罩，或者抽烟、玩手机，这些都逃不过具有远程识别功能的智能“千里眼”；餐饮企业买回的食材是否合格，通过快速检测设备“立等可取”，及时上传并对不合格产品预警；消费者遇到食品安全问题需要投诉举报，利用微信小程序随时随地就能实现……

　　近日，洛阳首个食品安全智慧监管云中心在洛龙区市场监督管理局正式投用，首批覆盖辖区学校、养老机构等334家食品安全高风险餐饮单位和部分中型“网红”餐饮店。今天上午，洛报融媒记者进行了采访。

　　体验：智能“千里眼”可远程识别违规行为

　　10时许，洛龙区食品安全智慧监管云中心的“驾驶舱”内，10名工作人员正坐在操作台监控各项数据。在他们面前的巨型液晶显示屏上，中间的电子地图区域显示已经入网的餐饮单位名称和具体位置，下方的视频监控区域，每隔3分钟会自动切换，多角度逐一显示各个餐饮单位的后厨、操作间和仓库等部位的实时情况。

　　大家都知道，交警部门在抓拍交通违法行为时，利用的是无处不在的摄像头。和这项功能类似，利用AI智能识别技术，“千里眼”通过安装在餐饮单位后厨的高清摄像头，远程自动识别餐饮单位的各种违规行为并抓拍记录和预警，比如不规范着装、未戴口罩、发现老鼠等异常活物等。除此之外，实时监控视频还显示有后厨的温度和湿度，这是通过安装在主副食品库房、凉菜专间内的带温湿度检测功能的摄像头实现的，防止库房湿度过大、凉菜间温度过高引起食物变质。

　　“千里眼”对违规行为的处理也非常智能化。首先，系统会把违规行为的内容、时间和图像自动推送给餐饮企业，提醒按要求立刻整改。接着，系统会在一定时间后自动启动第二次巡查，如果发现餐饮企业仍未整改到位，对于一般的违规行为自动下达《责令整改通知书》和《处罚决定通知书》。在这个过程中，系统会同步将相关信息发送至执法人员的移动执法端，便于其在线督促餐饮单位整改，并在后期开展线上巡查和提交处理意见，非常快捷和高效。

　　执法人员介绍，“千里眼”24小时工作，可有效提高食品安全的全时段监管能力。通过每周统计分析入网餐饮单位的违规情况，市场监管部门将制作发布“红黑榜”，提醒和警示餐饮单位积极整改并规范经营。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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