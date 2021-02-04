不满1岁男童手被热饭烫伤严重 警车开道护送30公里到医院

不满1岁的男童佳佳(化名)在偃师区外婆家吃饭，手伸进刚做好的饭里被烫伤，急需到市区救治，当地民警警车开道护送约30公里，用最短时间将孩子送至医院。26日，民警讲述了这场紧急的救援。

不满1岁的男童佳佳(化名)在偃师区外婆家吃饭，手伸进刚做好的饭里被烫伤，急需到市区救治，当地民警警车开道护送约30公里，用最短时间将孩子送至医院。26日，民警讲述了这场紧急的救援。

此事还得从23日说起，当日下午1点左右，偃师区公安分局交警大队一中队中队长宋国锋接到一起报警称，不满1岁的男童佳佳左手被烫伤，急需到市区医院救治，求助民警协助。他与报警人联系，对方是佳佳的父亲张先生，当地医院医生看过孩子的伤势，建议他们到市区的医院，担心路上堵车，遂求助民警。

情况紧急！宋国锋与同事王博新在连霍高速孟津区会盟站与张先生碰头。“孩子的左手被烫起了泡，哭闹不停，张先生急得说不清医院名称。”宋国锋说，他们先安抚张先生的情绪，然后拉响警笛在前边开道，张先生打着双闪跟着。

宋国锋等人行至市区段时有些堵车，不过通过车载扩音器喊话，过往车辆都很配合纷纷让路。他们将人送到景华路河科大一附院后，帮助张先生一家寻找烧伤科医生，直到见到主治医生后才离开，约30公里的路程用了不到半小时。

宋国锋事后了解，张先生是巩义人，当日一家人去看望佳佳的外婆，中午吃饭时佳佳因年龄太小比较调皮，手伸进刚做好的饭里烫伤。目前，佳佳的病情稳定，正在治疗当中。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 姚红艳)