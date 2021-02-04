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国家二级保护动物游隼幼鸟疑遭大风刮下来 被市民救助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.26 17:49

　　眼下，又到鸟类繁殖的时节，有些幼鸟因各种原因脱离“家长”看护，落单掉在地上。这不，市民姚先生就捡到一只游隼幼鸟，市周山野生动物救助站工作人员王哲接到求助，将幼鸟带回。鸟类专家说，遇到幼鸟掉在地上，可以先观察附近是否有亲鸟，有的话不需要人为干预。

　　25日下午6点多，姚先生骑着山地车下班回家，沿着龙门大道骑行正酣时，突然听到一阵急促的鸟叫声，他扭头一看，发现路边的绿化带里有一只鸟。他停车过去查看，走近一瞧是一只疑似老鹰的幼鸟，小家伙看见有人靠近张着嘴吼叫警示。他不清楚幼鸟咋会掉在地上，往四周瞅了瞅也没发现“家长”。

　　姚先生蹲守了20分钟，其间拨打110报警求助，始终不见“家长”出现，担心幼鸟被流浪狗叼了去，决定先将其带回去。“捉它时怕被抓伤，我从一名收废品的师傅那里借来一双手套戴上。”姚先生说，回家的路上，小家伙将他的车把抓破。

　　记者得知此事，见到了姚先生捡到的这只幼鸟，只见幼鸟头顶与下肢的白色绒毛尚未完全褪去，嘴巴和双爪都很锋利，面对围观的人群，小家伙扑扇着翅膀发出吼叫。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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