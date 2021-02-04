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洛阳八旬老夫妻翻车摔倒 退役军人果断上前扶人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.26 17:45

画面右侧黑衣服男子为李洪涛（视频截图）

　　25日上午，一辆正在行驶的电动三轮车突然翻车，车上两位老人摔倒在地。一名退役军人发现后果断上前施救，在他的带动下不少人也纷纷参与救援，最终将两位老人从车下营救出来。

　　这名退役军人名叫李洪涛，当日10时许，他路过王城大道与丽春路交叉口附近时，发现高架桥下的非机动车道上围了不少人。走近一看，一辆翻倒的电动三轮车下，竟压着两位老人。

　　“老人有80多岁，是一对夫妻。他们想自己爬起来，但只能勉强把上半身撑住，下半身怎么也动不了，只好又趴在了地上，嘴里发出呻吟声。”李洪涛见状，果断从人群中冲出，先是对老人的伤势进行了一番检查，又开始尝试将压在老人身上的三轮车抬起。李洪涛奋力抬车的举动，感动了不少路人，大家一个接一个来到车旁，合力将三轮车抬了起来，并将两位老人从车下救起。

　　很快，翻倒的电动三轮车被扶正，两位老人重新坐上了车。尽管他们伤势无大碍，但大家依然不放心，直到120救护车赶来，才渐渐散去。

　　这一幕，被一名路人发到了网上，李洪涛和其他路人的举动获得网友一致点赞。

　　今日，记者联系李洪涛。他今年51岁，是一名退役军人，曾多次参与救助。今年五一期间，周口医生赵一品在白云山游览时救助了一位突发疾病晕倒的老太太，他和儿子李少华当时也参与了救助，多家媒体对此事进行了报道，并被景区授予终身免票资格。

　　“我只是做了一点小事，相信大家遇到这种情况都会出手相救的。”李洪涛说，他想感谢一起帮忙的路人，是大家齐心协力才让两位老人脱离困境。(洛报融媒记者 刘嘉仪)
[ 责任编辑：席倩倩]
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