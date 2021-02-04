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洛阳再出17条举措要求做好“必答题”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.26 17:36

　　日前，洛阳市印发《关于持续推进党员干部廉洁家风建设工作的实施意见》(以下简称《意见》)，强调要紧紧围绕“持续坚持、久久为功、滋养心灵”总体要求，突出廉洁家风主题，突出党员干部主体，突出持续深化实效，不断擦亮洛阳家风建设名片。

　　《意见》分为开展学党史正家风活动、常态推进家风建设、家庭助廉共育家风、营造家风建设氛围、强化家风监督问责等五个方面，共17条具体举措。

　　《意见》指出，把家风建设纳入党史学习教育，组织党员干部及家属到“中共洛阳组”诞生地纪念馆、八路军驻洛办事处纪念馆等红色教育基地开展主题践学、党员干部与子女共读红色家书等活动，学习传承红色家风，明确责任担当，自觉破除特权思想和特权行为，从严管好家属子女和身边工作人员，践行优良家规，严格家风家教。同时，要求党员干部带头勤俭持家，继承发扬勤俭节约、艰苦朴素的优良传统，开展“光盘行动”“低碳环保、共建绿色家园”“移风易俗、倡树新风”等主题实践活动，带头廉洁、节俭操办婚丧喜庆等事宜，自觉培育勤俭持家的良好风尚。

　　《意见》对常态推进家风建设作出明确要求，强调要开展廉洁家访、紧盯节点提醒并将廉洁家风建设融入政治生活。《意见》要求，各单位主要负责人走访班子成员，班子成员走访中层干部，中层干部走访其他党员干部，了解掌握党员干部婚姻、配偶和子女就业上学等情况。深化家风建设“必答题”，结合重要节假日等时机推送廉洁短信或微信提醒。坚持把党员干部家风建设纳入党校(行政学院)培训、理论学习中心组、主题党日学习内容等。

　　在家庭助廉共育家风方面，《意见》要求持续开展党员干部家庭成员手写廉情寄语活、家风建设进校园等活动，共同培育优良家风。在营造家风建设氛围方面，《意见》则提出了选树家风典范、讲好家风故事、用好家风阵地、家风文化下基层、开展志愿者服务活动等措施。

　　家风不正是滋生腐败的重要诱因。《意见》对强化家风监督问责进行了明确，指出要建立监督机制，对党员干部配偶、子女及配偶发生违纪违法问题的，倒查党员干部家风建设问题，并综合运用监督执纪“四种形态”追究其家风建设责任。同时，开展以案促改进家庭，强化防微杜渐“治未病”。此外，《意见》还要求落实党员领导干部个人重大事项报告“家属签字制度”，实施家风建设与党员干部选拔任用挂钩机制，建立领导干部家风建设档案，作为选拔任用的重要依据。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）
[ 责任编辑：席倩倩]
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