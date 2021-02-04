央媒观洛｜洛阳上演“老兵新传”：“共和国长子”的“青春风暴”

在刚刚落幕的第十二届中国中部投资贸易博览会上，蘑菇头GPS天线、鲨式呼吸信号灯、银白色不锈钢外壳……一台小型拖拉机充满科技感，吸引很多人围观拍照。这是我国首台5G+氢燃料电动拖拉机，中国一拖参与研制，轻松加氢几分钟，就可自动干活大半天。

在刚刚落幕的第十二届中国中部投资贸易博览会上，蘑菇头GPS天线、鲨式呼吸信号灯、银白色不锈钢外壳……一台小型拖拉机充满科技感，吸引很多人围观拍照。这是我国首台5G+氢燃料电动拖拉机，中国一拖参与研制，轻松加氢几分钟，就可自动干活大半天。

这台“青春版”的拖拉机，着实让人们对快“70岁”的一拖刮目相看。

千年古都洛阳是国家“一五”时期重点布局的工业城市，156个重点建设项目中有7个落户这里，中国一拖就是其一。之后，国家又在洛阳兴建了一批大型工厂，组建10多家部级科研院所。60多年栉风沐雨，这些有“共和国长子”之誉的企业，依然焕发“青春活力”，充当新时代工业“尖兵”。

拼版照片：左图：1958年，洛阳第一拖拉机厂生产出第一批东方红拖拉机(资料照片，新华社记者 唐茂林 摄)；右图：在位于河南洛阳的一拖集团新工业园拍摄的东方红拖拉机(新华社记者 朱祥 2016年8月16日 摄)

大型厂矿企业在新时代“老树发新枝”，新兴项目由“小”长“大”。“公司近些年持续增强科技创新能力，还牵头组建了农机领域唯一的国家农机装备创新中心。”中国一拖技术相关负责人王东青介绍，中国一拖先后参与研发出了国内首台无人驾驶拖拉机、首台5G+氢燃料无人电动拖拉机等产品，公司无人拖拉机技术达到国际先进水平，实际作业精度保持在厘米级。

智慧农业、新一代人工智能……瞄准未来图景“精耕细作”给老企业带来青春能量。记者采访了解到，围绕我国主粮和主要经济作物全程机械化应用，中国一拖正全力推进农机装备“卡脖子”关键核心技术攻关，同时还在建设互联网+农机作业数据平台和农机装备数字化设计平台，为我国农业信息安全和粮食安全提供国产装备支持。

5月21日，游客正在中国一拖东方红农耕博物馆参观。新华社记者 张浩然 摄

去年4月，洛阳市与中国建材全资子公司凯盛科技集团签署战略合作协议，投资130亿元共同打造洛玻集团，建设总部基地、研发中心、博物馆及三大生产基地。

洛玻集团的前身是创建于1956年的洛阳玻璃厂，也是“一五”156个国家重点项目之一，1971年建成我国第一条浮法玻璃生产线。后来，“洛阳浮法玻璃”工艺跻身世界三大浮法玻璃工艺之一。

记者在洛玻集团偃师市电子信息玻璃生产基地车间里看到，工人智能化操作，生产线有序运转。该基地负责人介绍，这里生产的玻璃是电子信息产业专用的关键材料，技术上达到了国内领先水平。

5月21日，工人正在中国一拖生产车间进行东方红拖拉机装配作业。新华社记者 张浩然 摄

转型带来机遇，创新开辟市场。

新冠肺炎疫情发生后，中信重工在一个月内相继研制出国内首个可自由回转的防疫喷雾消毒机器人和室内防疫消毒机器人。“公司的应急救援类机器人已在全国市场占有率超70%。”中信重工总经理张志勇说。

前身为洛阳矿山机器厂的中信重工，近年来坚持传统动能和新动能“双轮驱动”，不仅保持了原有的矿山机械制造的领先地位，还在工业CT、特种机器人等高新技术领域崭露头角。

工作人员在河南洛阳中信重工生产车间查看大型矿用磨机。新华社记者 朱祥 2010年8月25日摄

洛阳市工业和信息化局相关负责人说，近年来，洛阳制造业发展呈现规模总量持续扩大、质量效益整体提升、企业活力显著增强的良好态势。尤其是中信重工、一拖集团、洛轴集团、洛玻集团等新中国成立初期的洛阳“十大厂矿”，在新时代“老树发新枝”，成为全国行业龙头。

这是中信重工研制的具有国际先进水平的大型铝板125MN(兆牛)拉伸机核心部件——重达1200余吨的活动夹头。新华社通联照片，黄政伟 摄

数据显示：“十三五”期间，洛阳市制造业增加值年均增长9.9%。2019年，洛阳市GDP总量达到5035亿元，成为中西部地区唯一生产总值突破5000亿元的非省会城市。千年古都卷起的“青春风暴”，正在来袭！

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