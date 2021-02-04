洛阳市质量计量检测中心提醒：配眼镜时注意仪器有无“强检合格”标签

本周是全国科技活动周。今天上午，市质量计量检测中心在市市场监管局西区举办血压计、眼镜免费检测，食品、建材检验咨询、室内空气质量免费检测报名等一系列民生服务活动，并发放民生科普小常识等相关宣传资料，吸引了不少市民参加。

本周是全国科技活动周。今天上午，市质量计量检测中心在市市场监管局西区举办血压计、眼镜免费检测，食品、建材检验咨询、室内空气质量免费检测报名等一系列民生服务活动，并发放民生科普小常识等相关宣传资料，吸引了不少市民参加。

“我戴着眼镜看东西还是觉得有些模糊，想来检测一下。”10时许，一位女士来到活动现场。工作人员使用专业仪器对眼镜进行检定后校验了偏差，并向她讲解相关知识。

“市民在配眼镜时如果没有进行准确计量，那么在配戴过程中会出现眩晕、恶心等感觉，长期使用还会造成眼睛疲劳，甚至度数加深。”市质量计量检测中心工作人员说，眼镜店验光配镜所使用的验光机、验光镜片箱等均为国家强检计量器具，需经计量检定部门检定合格才能使用，经过强制检定并且在有效期内的计量器具上面，会贴有绿色的“强检合格”标签，并标明检定日期和有效期限。如果未申请检定或超期未检定，其测出的视力准确度难以保证。市场监管部门每年都会对全市眼镜店在用的计量器具进行检查，维护消费者的视力健康。如果您发现有商家和企业、机构使用未经强制检定的计量器具，可以拨打12315进行投诉举报。

活动当日，市质量计量检测中心共免费检测计量器具210台件，发放宣传资料1500份，接受咨询260人次。该中心相关负责人表示，今后将继续加大科普宣传力度，开展更多民生活动服务市民。(洛报融媒记者 李岚 文/图 通讯员 王东甲 张静雯)