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“天文大戏”不容错过 今晚来看“超级红月亮”吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.26 12:35

　　今天晚上，月亮将上演一场“天文大戏”。大家不仅可以看到今年唯一的一次月全食，还可以看到满月中月亮最大的一次，“超级月亮”在“变脸”时还会“变色”，带食而升的同时变成一轮“血色”月亮照向大地。对于这样的天文奇观，记者采访到洛阳师范学院物理与电子信息学院院长、空间物理研究所所长冯恒强，请他来揭开这次“超级红月亮”的面纱。

　　(图为去年3月10日出现的超级月亮)

　　冯恒强说，月食并不罕见，但当月亮、地球、太阳三者在宇宙中的位置处于一条直线上时，地球的影子将月亮挡住，就会发生月食。恰巧，这次的月全食是今年满月中月亮最大的一次，而且当月亮完全进入地球本影时，太阳光经地球大气层的折射和散射，只有少量波长较长的红黄色光可以穿透大气层照射在月亮上，这样大家就会在全食阶段看到一轮“血色”的月亮。这次月食将开始于今天下午的17时45分，此时月面开始缺蚀(初亏)。到19时9分，月球完全进入地影(食既)，19时19分达到最大遮挡(食甚)。19时28分，月亮开始重现光芒(生光)，20时53分月面走出地影(复圆)。到21时51分，月全食结束，一轮圆月将重现夜空。

　　(图为去年3月10日出现的超级月亮)

　　今天的天气会不会影响大家欣赏月全食呢？记者从市气象台了解到，我市今天天气晴天间多云，到晚上7点至9点之间，偶尔会有多云天气，月亮也许会被云彩暂时挡住，但仍然不影响大家观看月全食。最后提醒大家的是，观测月食不需要像观测日食那样需要专用镜片，大家用肉眼看就可以。如果有双筒镜或者望远镜观测，可以看得更大更清楚。大家还可以在望远镜后面接上相机，拍下漂亮的月全食照片。(洛报融媒记者 李砺瑾/文 李卫超/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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