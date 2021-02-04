洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【出彩洛检人】张洲：敢作为能作为善作为 做一名优秀的人民检察官
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 洛阳检察 2021.05.26 10:59

　　唱响时代主旋律，讲好检察故事，弘扬先进事迹，激发工作动力。4月6日起，洛阳市检察院对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。以英模人物感召人，以典型事迹鼓舞人，以榜样精神激励人，引领广大干警学习英模、崇尚英模、争当英模,大力营造学先进、勇创新、敢担当、乐奉献的浓厚氛围。

　　《出彩洛检人》今天为大家展播洛龙区检察院张洲的先进事迹，敬请关注。

　　张洲，洛龙区人民检察院第一检察部副主任、二级员额检察官。先后荣获“全省优秀公诉人”“洛阳市十佳公诉人”“洛阳市侦查监督十佳检察官”称号，荣立三等功二次。

　　敢作为就是不忘检察初心、矢志奋斗不渝

　　从检8年来，张洲办理过各类刑事案件，他勇于承担急难险重任务，曾受命抽调到洛阳市人民检察院办理中央督办重特大涉黑刑事案件，在案件的关键节点起到了中流砥柱作用。

　　倒排工期、挂图作战、挑灯夜战，这就是张洲工作的常态，正是凭借着这股“拼劲儿”，张洲在工作中也有了不俗的成绩，他所办理的案件被评为全省扫黑除恶精品案件，2021年3月他被推荐为河南省扫黑除恶专项斗争先进工作者。

　　“作为检察官，既要有担当的宽肩膀，也要有成事的真能耐。”张洲说。他办理的全市第一起比特币洗钱案，为侦查机关办理电信网络诈骗案件提供了新思路、开拓了新方法，形成了可复制可推广的洛龙经验。

　　善作为就是创新工作方式方法

　　以理服人，做硬检察建议书。张洲说，他曾依法向洛阳市邮政管理局发出1号检察建议书，这既延伸了法律监督触角，又促进了快递行业运营的规范化。

　　以技服人，引导公安机关侦查取证。张洲办理过涉案人数最多的涉黑套路贷案件，参与抓捕全过程，提出包括电子证据搜集在内的全方位侦查取证意见，获得了侦查机关的高度认可。

　　善抓线索、解决食品药品、环境资源立案监督案件线索发现难。张洲运用大数据，充分发挥两法衔接平台作用、及时调阅行政执法卷宗，在帮助行政执法机关和侦查机关解决疑难问题中发现潜在线索。

　　敢作为、能作为、善作为，年轻有为、这就是张洲！这位优秀的检察先锋战士，在平凡的岗位扎根奉献，不断为检察事业作出新的贡献。
[ 责任编辑：卢佳芳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·学穆桂英挂帅 老太太记录抗癌手账
  • ·在等女儿赶来商量时，她心脏骤停
  • ·带状疱疹的最佳治疗时间是发病后3天
    		•
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
        初夏时节，万物并秀，正宜出游。
  • ·砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
    		•  
    新闻排行
  • 事关电动车辆充电设施 最新政策来了！
  • 开封市党政考察团来洛 李亚等参加活动
  • 民航飞行学院洛阳分院开展转场飞行 训...
  • 西工区凯旋东路43号院：小区改造提升 ...
  • 中招志愿填报可参考！洛阳2021年中招...
  • 轴承产业发展 “洛阳动力”更足
  • 儿子意外走失家人寻找3年 DNA比对成功...
  • 千余名学生同挥毫 庆祝建党100周年
  • 洛阳市公安局已承接到位10项省级权限
  • 李亚会见国开行河南分行党委书记马东祺
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    爽爽夏日！游在洛阳沟...
    农民鏖战“三夏” 喜...
    竹筒粽香飘增收路 “洛...
    “汪星人”参加运动会 ...
    精彩热帖

    舞动的面

    绚丽美观绵带花

    黄龙风景区沿途随拍

    夏趣
    /天热了 到孟津区耍吧
    /伊川龙凤山古镇
    /书缘
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605