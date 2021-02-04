【出彩洛检人】张洲：敢作为能作为善作为 做一名优秀的人民检察官

张洲，洛龙区人民检察院第一检察部副主任、二级员额检察官。先后荣获“全省优秀公诉人”“洛阳市十佳公诉人”“洛阳市侦查监督十佳检察官”称号，荣立三等功二次。

唱响时代主旋律，讲好检察故事，弘扬先进事迹，激发工作动力。4月6日起，洛阳市检察院对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。以英模人物感召人，以典型事迹鼓舞人，以榜样精神激励人，引领广大干警学习英模、崇尚英模、争当英模,大力营造学先进、勇创新、敢担当、乐奉献的浓厚氛围。 《出彩洛检人》今天为大家展播洛龙区检察院张洲的先进事迹，敬请关注。

张洲，洛龙区人民检察院第一检察部副主任、二级员额检察官。先后荣获“全省优秀公诉人”“洛阳市十佳公诉人”“洛阳市侦查监督十佳检察官”称号，荣立三等功二次。

敢作为就是不忘检察初心、矢志奋斗不渝

从检8年来，张洲办理过各类刑事案件，他勇于承担急难险重任务，曾受命抽调到洛阳市人民检察院办理中央督办重特大涉黑刑事案件，在案件的关键节点起到了中流砥柱作用。

倒排工期、挂图作战、挑灯夜战，这就是张洲工作的常态，正是凭借着这股“拼劲儿”，张洲在工作中也有了不俗的成绩，他所办理的案件被评为全省扫黑除恶精品案件，2021年3月他被推荐为河南省扫黑除恶专项斗争先进工作者。

“作为检察官，既要有担当的宽肩膀，也要有成事的真能耐。”张洲说。他办理的全市第一起比特币洗钱案，为侦查机关办理电信网络诈骗案件提供了新思路、开拓了新方法，形成了可复制可推广的洛龙经验。

善作为就是创新工作方式方法

以理服人，做硬检察建议书。张洲说，他曾依法向洛阳市邮政管理局发出1号检察建议书，这既延伸了法律监督触角，又促进了快递行业运营的规范化。

以技服人，引导公安机关侦查取证。张洲办理过涉案人数最多的涉黑套路贷案件，参与抓捕全过程，提出包括电子证据搜集在内的全方位侦查取证意见，获得了侦查机关的高度认可。

善抓线索、解决食品药品、环境资源立案监督案件线索发现难。张洲运用大数据，充分发挥两法衔接平台作用、及时调阅行政执法卷宗，在帮助行政执法机关和侦查机关解决疑难问题中发现潜在线索。

敢作为、能作为、善作为，年轻有为、这就是张洲！这位优秀的检察先锋战士，在平凡的岗位扎根奉献，不断为检察事业作出新的贡献。