曲海滨到基层联系点调研并到宜阳法院督导工作

为贯彻落实市委《关于开展党史学习教育的实施方案》的工作要求，5月25日，洛阳中院党组书记、院长曲海滨到宜阳县樊村镇苏村开展蹲点调查研究，面对面听取基层党员群众意见，并到宜阳法院调研督导工作。宜阳县委副书记、政法委书记杨会勉，宜阳县检察院党组书记、检察长卢致远，宜阳县法院党组书记郏文慧等参加调研。

为贯彻落实市委《关于开展党史学习教育的实施方案》的工作要求，5月25日，洛阳中院党组书记、院长曲海滨到宜阳县樊村镇苏村开展蹲点调查研究，面对面听取基层党员群众意见，并到宜阳法院调研督导工作。宜阳县委副书记、政法委书记杨会勉，宜阳县检察院党组书记、检察长卢致远，宜阳县法院党组书记郏文慧等参加调研。

在苏村，曲海滨听取了村两委同志的汇报，详细了解了苏村党史学习教育和产业发展情况，并就巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、基层党组织如何更高效开展“我为群众办实事”进行交流。

曲海滨强调，要学史明理，中国共产党的百年奋斗史更是一部消除贫困的斗争史，要结合党和国家事业取得的历史性成就、发生历史性变革的进程，在感悟思想伟力上下功夫，做到学思用贯通，知信行合一。要学史增信，实践证明，党领导的每一次农业农村改革都使广大人民群众的获得感和幸福感得到了极大提升，要坚持党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，增强必胜信心。要学史崇德，从学习党史中汲取力量，从先进典型的感人事迹中获得精神力量，将党的优良传统和作风学深悟透。要学史力行，按照“学党史悟思想办实事开新局”要求，把党的优良传统贯彻落实好，想群众所想、急群众所急，巩固好脱贫攻坚成果。

在宜阳县法院，曲海滨实地察看了党建活动教育基地，对宜阳法院牢牢坚持抓党建带队建促审判思路予以肯定。在随后召开的座谈会上，郏文慧汇报了政法队伍教育整顿、审判执行等工作情况。



曲海滨强调，要结合政法队伍教育整顿，以坚决整治顽瘴痼疾为着力点，努力补齐群众满意度短板，推进工作实现更高效率、更高质量、更可持续。一是要始终坚持党的领导。要不断提高政治判断力、领悟力、执行力，在提升落实力、执行力、穿透力上下功夫，坚决杜绝推诿扯皮现象，确保将各项决策部署贯彻落实到位。要在县委领导下积极开展工作，努力使优势更优、补齐短板，为建设更富更美的宜阳提供司法服务和保障。二是要持续树牢问题导向。要将人民群众满意作为衡量法院工作的重要标准，认真分析研判满意度存在的问题，坚决把群众反映强烈的各种顽瘴痼疾整改好、解决好，切实增强人民群众的获得感满意度。要着力营造法治化营商环境，在提升三项指标上持续发力，服务高质量发展。三是要不断深化司法公开。要常态化邀请群众进法院，通过“请进来”、“走出去”、“四官进村”等多种方式听取社会各界意见，以公开促公正树公信。对于交通肇事、民间借贷等多发案件，要积极开展法治宣传和巡回审判，结合案件办理拓展依法治理效果，注重以案释法，促进完善共建共治共享的基层社会治理格局。