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记者跑腿：双亲一方病故的儿童能否申请基本生活补贴？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.26 10:17

　　刘先生家住涧西区，近日他来电反映，2015年儿子儿媳离婚，2019年儿子病故，15岁的孙女现在由刘先生夫妇抚养。他了解到我市出台两类儿童每人每月可领950元的政策后，想咨询一下孙女的情况能否享受这一政策。

　　26日，记者就此问题咨询了市民政局儿童福利科。

　　该科工作人员回复，根据河南省民政厅等13部门联合印发《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》(豫民文〔2019〕174号)和民政部、公安部、财政部联合印发的《关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》(民发〔2020〕125号)文件，事实无人抚养儿童是指父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联、被撤销监护资格情形之一的儿童；或者父母一方死亡或失踪，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联、被撤销监护资格、被遣送(驱逐)出境情形之一的儿童。

　　根据民政部门对刘先生的情况进行调查核实，了解到2015年刘先生儿子儿媳离婚，2019年儿子病故，15岁的孙女目前由刘先生夫妇抚养。目前孩子的父亲去世，母亲仅为离婚并不符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联、被撤销监护资格、被遣送(驱逐)出境情形之一，暂不能纳入保障范围。

　　市民如有其他疑问，可拨打市儿童福利科电话咨询：0379-63230858。(洛报融媒记者 李砺瑾 通讯员 吕雷刚)
[ 责任编辑：崔利利]
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