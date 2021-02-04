致敬楷模！杜康杯2020年度“最美伊川人”颁奖典礼今晚举行

先进楷模书写精彩华章，榜样精神引领时代发展。今晚20时，杜康杯2020年度“最美伊川人”颁奖典礼将在伊川县新时代文明实践中心举行，2020年度“最美伊川人”“最美伊川人集体”和“出彩伊川人”获奖名单即将揭晓。

先进楷模书写精彩华章，榜样精神引领时代发展。今晚20时，杜康杯2020年度“最美伊川人”颁奖典礼将在伊川县新时代文明实践中心举行，2020年度“最美伊川人”“最美伊川人集体”和“出彩伊川人”获奖名单即将揭晓。

躬身实干的乡村振兴者、青山绿水的筑梦者、奋勇争先的科技创新者……心最美、行最美的“最美伊川人”，不断以身躯为“矛”、以精神为“盾”，在伊川建设与发展中留下了最美的身影，成为伊川一抹亮丽底色。据悉，今年是第四届最美伊川人评选，本届“最美伊川人”评选自2020年5月启动，经基层单位推荐、媒体展播、网络投票、相关单位资格把关、评审委员会审定、县委常委会讨论研究等评选程序，最终从160多名优秀的推荐人选中确定了10名“最美伊川人”，3个“最美伊川人”集体，以及10名“出彩伊川人”。今晚，他们将登上荣耀的领奖台，接受荣誉与致敬。

届时，您可以通过洛阳网、云上伊川APP、伊川电视台同时在线观看颁奖典礼直播，第一时间见证“最美伊川人”的诞生。(记者 谢钰旸 通讯员 李雪玲 李明)