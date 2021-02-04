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创新就要乐于不断突破自我（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.26 08:42

　　5月24日，袁隆平院士遗体送别仪式在湖南长沙举行，举国上下扼腕痛心。“杂交水稻之父”、“共和国勋章”获得者……这位集诸多荣誉于一身的老人，带给国人的不仅是更加饱满的稻穗、更加安稳的饭碗，他在创新田野里不断突破自我的传奇故事，更是给我们留下了丰厚的精神滋养。

　　从大面积示范实现每公顷10.5吨、12吨、13.5吨、15吨的目标，到去年实现周年亩产稻谷3000斤的新突破，袁老这一生，总是来不及“一览众山小”，便埋头向“新的高峰”进军。被问到“动力从哪里来”时，他曾淡然回答：“是因为我贪，我贪水稻的产量……总是贪心不足。”满怀热忱的质朴表达里，有“不待扬鞭自奋蹄”的自觉，有“于无路处辟新路”的自信，更有“更上一层楼”的韧劲。说到底，这份“贪心”，蕴含着永不知足的进取精神，彰显着不断超越自我的创新品格。

　　创新永无止境。从某种程度上说，成功创新的秘诀不仅在于智力，更在于是否敢于、乐于不断实现自我突破。放眼河洛大地，那些在创新战场上开疆拓土的身边榜样，何尝不是如此？催化裂化工程技术奠基人、中国工程院院士陈俊武退而不休，要“为国家作更多贡献”，耄耋之年指导攻克煤制烯烃世界性难题；民营企业家张长献不满足于“躺赚”代加工业务，要“做点上档次的产品”，花费8年搞出首台国产甘蔗收割机。忘记“昨天的自我”，沿着“不满”的阶梯攀高向强，挺进科技创新“无人区”，才能见到不一样的风景，摘取“人无我有”的丰厚果实。

　　“与大地贴得更近，看天空才会更远。”这样的“贪心”，不是不顾实际的贪大求全，不是漫无目的的盲目追高，而要像袁老那样，既抬头看天，又低头赶路，把根深深扎进创新的土壤里。面向未来，我们务实谋划“中西部科技创新高地”，新一轮创新主体平台“双倍增”等举措背后，“天高任鸟飞”的新天地已然开启。从党员、干部，到科技工作者、企业家，当拒绝自满和安逸，坚定进取和攻坚，不在成绩面前陶醉，不在挫折面前灰心，像一只拓荒牛那样，蹚没走过的路、拓没垦过的荒，在不断挑战自我中推升“洛阳创新”的高度。

　　传承，是最好的致敬。让我们从袁老手中接过精神火炬，在“一山又比一山高”的攀登中扬起“第一动力”，奋力开拓“现代化强市”的高光未来！(张锐鑫)
[ 责任编辑：崔利利]
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