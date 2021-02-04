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洛阳以开放为引领持续打造场域载体—— 推动“开放大门”越开越大（开放引领一线行）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.26 08:41

　　开放是发展的永恒主题。我市近年积极实施开放体系建设，通过开放引领全力推进高质量发展，洛阳“开放大门”越开越大。“十三五”期间，全市外贸进出口额740.3亿元，较“十二五”增长28.4%；外贸年均增速9.7%，较“十二五”提高6.7个百分点，交出了一份事关开放的优质成绩单。

　　近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进洛阳海关，让参与者切实感受开放一线的蓬勃活力。

　　围绕场域载体建设 构筑开放新高地

　　夏意渐浓，洛阳高新区西侧，宛如一片“火的海洋”。

　　位于此处的麦斯克电子材料股份有限公司火力全开，目前5条生产线全部排满，一箱箱带有“洛阳创新”标志的单晶硅产品，正源源不断地从这里走向世界。

　　与企业仅一墙之隔的洛阳综保区建设如火如荼，其海关作业区综合办公楼1层、2层正在装修，海关卡口建设及设备安装等均已完工，为下一步封关验收创造有利条件。

　　如今，两团“火焰”即将融合，迸发出更大的能量。

　　“我们已于近期确定进驻综保区，将为洛阳开放继续贡献力量！”麦斯克电子物资供应部经理徐华俊高兴地说。她表示，麦斯克因产品特性要求，和综保区的匹配精准度很高，后续综保区封关运营，将为企业带来新的发展机遇。随着多家优质企业的加入，综保区的综合实力将得到进一步增强。

　　这样“1+1＞2”的组合，在我市星罗棋布，构成了一个个承载开放使命的场域载体。

　　自贸区洛阳片区蓬勃发展。截至今年5月，洛阳片区进驻市场主体突破3万家、注册资本超过1000亿元，其中新注册企业达到挂牌前的3倍；在制度创新方面，已累计形成创新案例167项。

　　跨境电商活力显现。我市成功获批跨境电子商务综合试验区，服装、玩具等产品通过该平台已顺利出口美国、法国等67个国家和地区，“十三五”期间出口量达43万单。

　　口岸建设屡创佳绩。我市已助力“洛阳—扬州—大阪”等多条国际航线顺利开通，加快推动东方红(洛阳)国际陆港物流中心建设，并实现铁海联运宁波班列常态化运行，年运量达1万标箱。

　　随着开放场域载体相继落地，我市打造开放新高地的宏伟愿景正加快从梦想变为现实。

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[ 责任编辑：崔利利]
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