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全市纪检监察机关监督推动优化营商环境工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.26 08:44

　　昨日，全市纪检监察机关监督推动优化营商环境工作推进会召开，深入贯彻省、市有关会议精神，对监督推动优化营商环境工作进行再部署再加压再推动。

　　市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国参加会议并讲话。他强调，营商环境是洛阳高质量发展的“命门之穴”，监督推动优化营商环境是服务保障中心大局的“关键之举”。全市纪检监察机关要深入了解市场主体需求，做到有呼必应、有呼快应、未呼先应、无事不扰，坚持上门访需、开门纳谏、跟踪问效，切实为企业解难题、化危机、鼓干劲、增信心，把纪检监察工作做到企业的心坎上。要从严监督执纪执法办案，着力解决突出问题，持续纠治作风顽疾，坚决惩治腐败沉疴，突出整治侵害企业合法利益的腐败问题抓监督，做到到位不越位、参与不干预。要着力构建“亲”“清”政商关系，激励保护担当作为，维护企业合法权益，持续强化通报曝光，推动实现政商交往“亲”而有度、“清”而有为。要压实责任，督促党委、政府落实主体责任“不松手”，督促职能部门履职尽责“不缩手”，督促党员干部人人负责“不甩手”，确保优化营商环境各项工作落地见效。(记者 李三旺 通讯员 陈聚涛)
[ 责任编辑：崔利利]
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